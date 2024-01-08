Дантес влаштував для коханої Даші незвичайне побачення

Співак Володимир Дантес, який будує стосунки з Дашею Кацуріною, влаштував для неї незвичне побачення. В умовах війни, коли будь-якої миті життя може опинитися на волосині, коли вміння надавати першу допомогу є необхідністю, вони разом пройшли курси, на яких вчилися зупиняти критичні кровотечі.

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За словами Даші, це було їхнє найромантичніше побачення.

«Наше найромантичніше побачення, пройшли разом курс про зупинку критичних кровотеч. Як розпізнати критичну кровотечу, як і куди накладати турнікет, чому він має бути у цивільних і завжди в особистій аптечці, скільки є хвилин на домедичну допомогу, що таке тампонування рани і скільки турнікетів може накласти @volodymyrdantes за 7 хвилин. Тепер я все це знаю», — написала Кацуріна та опублікувала кілька фото з навчань.

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Нагадаємо, Даша прийняла рішення повернутися з дітьми до України та жити разом з Володимиром. Нещодавно співак зізнався у своїх почуттях та заговорив про весілля.

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Тим часом, колишня дружина артиста Надя Дорофєєва вийшла заміж за Михайла Кацуріна — колишнього Даші.

Фото: instagram.com/dasha_katsurina

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