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Дантес влаштував для коханої Даші незвичайне побачення

17:53 8 січня 2024
Володимир Дантес і Даша Кацуріна

Співак Володимир Дантес, який будує стосунки з Дашею Кацуріною, влаштував для неї незвичне побачення. В умовах війни, коли будь-якої миті життя може опинитися на волосині, коли вміння надавати першу допомогу є необхідністю, вони разом пройшли курси, на яких вчилися зупиняти критичні кровотечі.

За словами Даші, це було їхнє найромантичніше побачення.

«Наше найромантичніше побачення, пройшли разом курс про зупинку критичних кровотеч. Як розпізнати критичну кровотечу, як і куди накладати турнікет, чому він має бути у цивільних і завжди в особистій аптечці, скільки є хвилин на домедичну допомогу, що таке тампонування рани і скільки турнікетів може накласти @volodymyrdantes за 7 хвилин. Тепер я все це знаю», — написала Кацуріна та опублікувала кілька фото з навчань.

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Нагадаємо, Даша прийняла рішення повернутися з дітьми до України та жити разом з Володимиром. Нещодавно співак зізнався у своїх почуттях та заговорив про весілля.

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Тим часом, колишня дружина артиста Надя Дорофєєва вийшла заміж за Михайла Кацуріна — колишнього Даші.

Фото: instagram.com/dasha_katsurina

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