росія ослабла після знищення літаків на півдні України, а в районі Куп’янська зазнала фіаско — британська розвідка

На думку британських аналітиків, Україна послабила атакувальний потенціал росії на півдні країни, збивши три російські літаки. Міністерство оборони Великої Британії, посилаючись на дані розвідки, заявило, що це особливо вплинуло на російські атаки на українські позиції на південно-східному березі Дніпра в Херсонській області.

ВІДЕО ДНЯ

Британці вважають реалістичним, що відсутність повітряної підтримки могла сприяти провалу наступу 18-ї армії на український плацдарм. За останні кілька днів росія знову посилила свої тактичні авіаудари по цих позиціях, хоча й меншою мірою, ніж до збиття трьох літаків рф 22 грудня.

Крім того, додали у Міноборони Великої Британії, війська окупантів не мають значного успіху у просуванні територією України на ключових ділянках. На півночі, в районі Куп'янська, західна група військ рф продовжує проводити великомасштабну, але безрезультатну наступальну операцію. Також, на думку британських розвідників, Україна зберегла стабільну лінію фронту в районі Бахмуту.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українська розвідка знищила бойовий літак росіян на аеродромі у Челябінську.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

182

Читайте нас у Facebook та Instagram