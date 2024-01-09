У роботі Monobank стався збій: що відомо

Вранці у вівторок, 9 січня, користувачі віртуального банку Monobank почали спостерігати збій у роботі застосунку. Таке вже відбувалося під час потужної кібератаки на «Київстар».

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Зокрема, сьогодні не всім клієнтам Monobank вдається авторизуватися.

Крім того, користувачі в мережі повідомляли, що зокрема не працюють сервіси накопичення «Банки». Разом з тим деякі клієнти пишуть, що перекази з картки на картку діють справно.

У компанії запевнили, що працюють над усуненням проблеми. Про це написав співвласник Monobank Олег Гороховський у своєму Telegram-каналі.

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«Зламалися трошки. Лагодимо. Перепрошую», — повідомив він.

Нагадаємо, наприкінці минулого року, коли сталася масштабна хакерська атака на «Київстар», український банк Monobank потрапив під DDoS-атаку. Співвласник банку тоді назвав кібератаку масованою. Втім, за кілька годин її вдалося відбити.

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Щодо «Київстар», то російські хакери не залишали спроб виведення з ладу мобільного оператора. Нещодавно с проблемою компанії допомогли впоратися фахівці Служби безпеки України. За даними СБУ, ворог розраховував завдати декілька ударів поспіль, щоб максимально надовго залишити людей без звʼязку. В такому випадку тривалого перенавантаження своїх мереж могли не витримати й інші оператори, зазначили в спецслужбі.

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