Російські хакери намагалися «добити» «Київстар»: СБУ відбили нові атаки на оператора мобільного зв'язку

Після глобальної кібератаки на «Київстар» російські хакери не залишали спроб виведення з ладу мобільного оператора, але з цим допомогли впоратися фахівці Служби безпеки України

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Як повідомляють в СБУ, про це розповів начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк у інтерв'ю міжнародній агенції Reuters.

«Після масштабного зламу ми запобігли низці спроб заподіяти ще більшої шкоди оператору. Ворог розраховував завдати декілька ударів поспіль, щоб максимально надовго залишити людей без звʼязку. В такому випадку тривалого перенавантаження своїх мереж могли не витримати й інші оператори», — зазначив він та додав, що атака ретельно готувалася багато місяців — хакери знаходился в системі «Київстара» з травня 2023 року. Таким чинам ворог намагався не тільки завдати психологічного удару по українцям, але й отримати розвідувальну інформацію.

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Наразі спецслужба продовжує розслідування за декількома статтями Кримінального кодексу України та досліджує окремі зразки шкідливого програмного забезпечення, що використав ворог.

Вітюк підтвердив, що за атакою стоїть хакерське угруповання Sandworm, яке є штатним підрозділом російської воєнної розвідки і раніше неодноразово здійснювало кібератаки на українські об’єкти, зокрема й на операторів зв’язку та інтернет-провайдерів. Дії хакерів значно вплинула на цивільне населення, але не мали серйозного впливу на військові комунікації, оскільки Сили оборони використовують різні алгоритми і протоколи зв’язку.

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За його словами, з початку повномасштабного вторгнення Служба безпеки відпрацювала майже 9 тис. кібератак на державні ресурси та об’єкти критичної інфраструктури України.

Раніше у Державній службі спеціального зв`язку та захисту інформації України попереджали громадян, що після кібератаки було зафіксоване масове розсилання електронних листів з тематикою «заборгованості за договором Київстар» і вкладенням у вигляді архіву «Заборгованість абонента. zip». Запуск файлу призводив до ураження програмою віддаленого доступу.

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Фото Pixabay

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