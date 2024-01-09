Папа Римський назвав удари по цивільному населенню військовими злочинами

Торкаючись конфліктів на Близькому Сході та в Україні у своєму щорічному зверненні до дипломатів, Папа Франциск заявив, що «невибіркові удари» по цивільному населенню є військовим злочином, оскільки вони порушують міжнародне гуманітарне право. Свої коментарі 87-річний Франциск виголосив у 45-хвилинному зверненні до акредитованих у Ватикані послів з 184 країн світу. У ньому він також говорив про конфлікти в Африці та Азії, міграційні кризи в США і Латинській Америці, зміну клімату і переслідування християн, пише ресурс rmf24.

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У своїй промові Папа Франциск сказав, що сучасна війна часто не робить різниці між військовими і цивільними цілями. За його словами, немає жодного конфлікту, який би не закінчувався «невибірковим ударом» по цивільному населенню.

«Події в Україні є яскравим доказом цього. Ми не повинні забувати, що серйозні порушення міжнародного гуманітарного права є воєнними злочинами, і що недостатньо лише вказувати на них, але й необхідно запобігати їм. Існує потреба в більших зусиллях з боку міжнародного співтовариства для захисту та імплементації гуманітарного права, яке, здається, є єдиним способом забезпечити захист людської гідності в ситуаціях війни».

Тисячі українських цивільних були вбиті з моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну в 2022 році.

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«Можливо, нам потрібно більш чітко усвідомити, що жертви серед цивільного населення — це не супутні збитки, а чоловіки і жінки, з іменами та прізвищами, які втрачають своє життя», — сказав Франциск.

Раніше «ФАКТИ» публікували думку Євгена Дикого про те, якщо Україна перестане чинити опір, на всій території буде одна велика Буча.

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