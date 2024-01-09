Під удар потрапили нафтобаза та енергооб’єкт: у россійському Орлі заявили про атаку дронів

У росії знову скаржаться на атаки дронів. Цього разу безпілотники нібито вдарили по нафтобазі у місті Орел, а також «Ореленерго». Гучно й у Курській області, росіяни кажуть про «роботу ППО».

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Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

Як пишуть у мережі, дрон-камікадзе буцімто спробував атакувати нафтобазу «Орелнафтопродукт». В атаці традиційно звинувачують Україну.

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Повідомляється, що БПЛА влучив у резервуар із паливом близько пів години тому, але, за даними росіян, «подальшого займання не трапилося».

Тим часом з місця зйомки видніється чорний густий клуб диму.

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Ще один дрон атакував компанію «Ореленерго», яка здійснює постачання та продаж електроенергії по Орловській області, а ще один БПЛА-камікадзе впав біля ФДМ «Мостове Дорожнє підприємство» в Маслозаводському провулку в Орлі.

За останніми даними, внаслідок атак БПЛА постраждали троє мешканців міста.

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Окрім того, гучно й у Курській області. Росіяни пишуть про «роботу ППО».

Російські ЗМІ також повідомляють, що нібито три дрони збили в небі над курськом, усі вони летіли до району міжнародного аеропорту ім. Гуревича.

Також російська ППО нібито відпрацювала по безпілотниках над містом Курчатовим та в районі села Горналь. В останньому від падіння уламків постраждала жінка — її госпіталізували у тяжкому стані з осколковими пораненнями.

Нагадаємо, що у країні-агресорці у різних областях вже регулярно відбуваються різні вибухи. Найчастіше це трапляється у прикордонних регіонах. Так, з 30 грудня росіяни скаржились на обстріли Бєлгорода та області. Українські спецслужби повідомили, що Сили безпеки та оборони 30 грудня завдали ракетного удару по військових об'єктах у Бєлгороді.

Не менш регулярно прилітає «бавовна» і до тимчасово окупованого Криму. Так, 4 січня було завдано удару по місцю розташування РЛС та складу боєприпасів ворога на анексованому півострові.

Фото з соцмереж

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