Ледь не віддав Богу душу: стример-ухилянт з Дніпра спробував незаконно подолати Тису

Відеоблогер з міста Дніпро вирішив втекти від мобілізації, перетнувши стрімку закарпатську річку Тиса, і залишитись в Угорщині.

Про це розповіли у Державній прикордонній службі.

ВІДЕО ДНЯ

Зі слів чоловіка, він самостійно обрав собі маршрут, який пролягав через річкову ділянку.

Зранку прокинувся, на велосипеді під'їхав до Тиси і кинувся у воду.

РЕКЛАМА

Але течія виявилася надто сильною, а вода — холодною.

Тому відеоблогер проплив від сили метр і повернув назад, прийнявши рішення про те, що краще заплатити штраф, ніж віддати Богу душу.

РЕКЛАМА

Вочевидь, на берег він сам вибратись не міг.

РЕКЛАМА

«Прикордонники відділу „Вилок“ не залишили порушника сам на сам зі стихією та доставили його в прикордонний підрозділ для складання документів про адміністративну відповідальність», — йдеться у повідомленні Держиприкордонслужби.

Нагадаємо, що «вигадливі» бізнесмени, серед яких є і колишні з адміністрації Януковича, вигадують все нові схеми, аби заробити на переправленні ухилянтів за кордон.

343

Читайте нас у Facebook та Instagram