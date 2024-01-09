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Спорт

Американська «жертва» Віталія Кличка виклянчив у путіна громадянство росії

17:54 9 січня 2024
Кевін Джонсон

Американський боксер-професіонал 44-річний Кевін Джонсон, якого свого часу били в рингу українці Віталій Кличко, Олександр Захожий, Ігор Шевадзуцький та Віктор Вихрист, указом президента рф володимира путіна отримав російське громадянство, повідомляє sport24.ru.

Ще влітку минулого року Джонсон, який у 60 поєдинках на професіональному рингу здобув 36 перемог (20 нокаутом), зазнав 22 поразок і два бої завершив внічию, прогнувся перед диктатором, а заразом підлив олії в багаття російської пропаганди. «Щоб зробити найбільший комплімент президенту володимиру путіну, я вирішив змінити ім'я. Тепер мене називатимуть Кевін Володимирович — на честь путіна. Тепер я на 100% росіянин, без жартів. Я на 100% росіянин», — заявив Кевін Джонсон, який подав у вересні документи на отримання громадянства.

Нагадаємо, що Віталію Кличку Джонсон програв у 2009 році бій за титул WBC. Також американець перетинався в рингу з Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф'юрі. Британці, ясна річ, його теж били. Мабуть, сильно та боляче. Оскільки «пенсіонер» Джонсон таке коїть.

У 2009 році Кевін Джонсон програв Віталію Кличку бій за пояс WBC

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що віцечемпіона Олімпійських ігор та його титуловану дружину оголосили у розшук в росії.

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