У Києві відкрили пам’ятник першому президенту України Леоніду Кравчуку

У Києві на Байковому кладовищі відбулося відкриття Меморіалу першому Президенту України Кравчуку Леоніду Макаровичу, який помер 10 травня 2022 році, у віці 88 років.

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Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

За словами спікера Руслана Стефанчука, який брав участь в церемонїї відкриття Меморіалу, пам'ятник увіковічнить «справжнього державника України, людини, яка змінила хід історії, підпис якої стоїть під актом про розвал радянського союзу й створення Української держави», батька-засновника відродженої Української держави, за безпосереднього лідерства якого було прийнято Декларацію про її державний суверенітет, а згодом і Акт проголошення Незалежності.

«Леонід Макарович був взірцем політичної мудрості, справжнього українства й великого патріотизму», — зазначив Руслан Стефанчук.

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Церемонія відкриття пам'ятника

Як відомо, саме Леонід Макарович Кравчук був першим Головою Верховної Ради України — із 24 серпня 1991 року по 5 грудня 1991 року. А з 5 грудня 1991 року Леонід Макарович став першим Президентом незалежної України та пропрацював на цій посаді до 19 липня 1994 року.

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Цілком можливо, що відкриття Меморіалу відбулося завдяки українським ЗМІ, які писали про те, що могила першого президента незалежної України Леоніда Кравчука довго знаходилась у занедбаному стані — підтопленою дощем, із зіпсованою фотографією.

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