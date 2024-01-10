Мафія влаштувала збройний заколот в Еквадорі: що відбувається в країні (відео)

У світі додається «гарячих точок». Так, Північна Корея нещодавно запускала балістичні ракети і продовжує «брязкати зброєю» біля кордонів з Південною Кореєю, а в Еквадорі правоохоронці намагаються придушити бунт мафії, яка влаштувала зіткнення по всій країні.

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Як повідомляє ВВС, днями з в'язниці втік ватажок одного з мафіозних угруповань, після чого новий президент Еквадору Нобоа і оголосив у країні надзвичайний стан, розширивши повноваження поліції та військових, а також запровадив комендантську годину. Повідомлялося, що у сутичках загинули щонайменше 10 людей.

А напередодні озброєні люди у масках під час прямого ефіру увірвалися до студії телеканалу TC у портовому місті Гуаякіль та захопили заручників.

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Невдовзі нападники залишили будівлю, а поліція заявляла, що 13 людей було заарештовано. У них знайшли вогнепальну зброю, дві гранати та вибухівку. Усі співробітники телеканалу, як стверджують правоохоронці Еквадору, живі.

Були захоплення заручників й у інших містах. Так, у столиці Еквадору були захоплені як мінімум семеро правоохоронців. У багатьох населених пунктах пролунали вибухи. Приміром, у місті Куенка невідомі кинули саморобну бомбу у військову вантажівку.

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Еквадорська влада також повідомляла про бунти у в'язницях шести з 24 провінцій країни.

З однієї з в'язниць в Андах вирвалися 32 ув'язнених, у тому числі й лідер мафіозного угрупування «Лос Лобос» Фабрісіо Колон Піко, заарештований наприкінці минулого тижня за звинуваченням у підготовці вбивства генерального прокурора країни. 20 втікачів спіймано, решта, в тому числі й Піко, — у бігах.

Тим часом уряд Перу у вівторок оголосив надзвичайний стан на північному кордоні з Еквадором, туди буде відправлено військових.

Нагадаємо, що нещодавно в США заявляли, що росія запускала по Україні балістичні ракети, куплені у Північної Кореї. Сьогодні це питання має розглянути Рада безпеки ООН.

Фото — скріншот

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