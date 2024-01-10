«Сімейні обставини» родини Гринкевичів: що відомо на даний момент

Світлана Гринкевич, яка є бенефіціаром бізнесу скандального львівського постачальника Міноборони Ігоря Гринкевича, а також за сумісництвом його дружиною та викладачкою «Львівської політехніки», пішла у відпустку за власний рахунок.

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«…Принесли мені її заяву, яку підписав завідувач кафедри і директор інституту. Зачитаю вам: „Прошу надати мені відпустку за власний рахунок з 8.01.2024 р. терміном на п’ять днів у зв’язку з сімейними обставинами“. Ми зараз оформлюємо наказ, щоб надати їй відпустку», — повідомив ректор Національного університету «Львівська політехніка» Юрій Бобало в коментарі «Високому Замку».

Також ректор зауважив, що особисто Світлану Гринкевич не знає, але про корупційний скандал за участі членів її родини читав у ЗМІ.

«Нехай цією родиною займається ДБР, — сказав ректор. — Знаю лише, що у „Політехніці“ вона працює, здається, з 2021 року. Загалом, у нас в університеті працює 6 тисяч працівників. Я не переслідую такої мети всіх знати особисто», — додав Юрій Бобало.

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Пізніше пресслужба «Львівської політехніки» повідомила, що попри корупційний скандал, професорку і заступницю завідувача кафедри маркетингу та логістики Світлану Гринкевич звільняти не планують.

«Вона у нас працює. А які є правові підстави її звільняти? Університет працює в правовому полі, тому підстав для звільнення Світлани Гринкевич немає. Її не звинувачують в чомусь, звинувачують її чоловіка. Що тут ще коментувати? Тим більше, що триває слідство, і якісь такі речі ми не можемо самі вирішувати», — повідомили у пресслужбі «Львівської політехніки» в коментарі для Новини.LIVE.

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На кафедрі, де працює Світлана Гринкевич, від будь-яких коментарів відмовились. Зауважили лише, що можуть охарактеризувати цю людину лише з позитивного боку.

Родина Гринкевичів у повному складі: Ігор Гринкевич, його дружина Світлана та діти Ольга та Роман

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Тим часом, як повідомляє «Високий Замок», Світлану Гринкевич і доньку Ольгу впізнали відвідувачі київського ресторану «Гості», який знаходиться на території найдорожчого у Києві ЖК «Новопечерські Липки». Як повідомляли ЗМІ, саме там родина Гринкевичів вже під час повномасштабної війни придбала елітну нерухомість.

«Сиджу з подругою в ресторані, бачу, спочатку заходять два кремезні чоловіки, озираються, а за ними заходять дві жінки — старша і молодша. Дорого вбрані, всі речі — від відомих брендів. У молодшої на голові чорна кепка „Прада“. Придивляюся, а це — дружина і донька скандально відомого Ігора Гринкевича. Жінки сіли за столик у куті ресторану, де їх майже не видно. Двоє чоловіків — це їх охоронці. Потім до них приєднався ще один мужчина», — розповіла кореспонденту «ВЗ» відвідувачка ресторану.

За словами блогера Ігоря Лаченкова, Світлана Гринкевич (дружина Ігоря Гринкевича — Авт.) та Ольга Гринкевич-Швед (донька Ігоря Гринкевича — Авт.) є власницями однієї з компаній ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ», з якою у грудні 2023 року Міністерство оборони підписало договір на постачання продуктів на 470 млн грн.

«Мати й донька не соромилися хизуватись у своїх соцмережах елітними шопінгами, поїздками на Мальдіви два рази на рік до дорогих готелів, відпочинками в Європі та поїздками VIP-потягом „Укрзалізниці“. Світлана Гринкевич до того ж є викладачкою в Національному університеті „Львівська політехніка“. Ось таке лакшері життя на грошах, які несуть за собою кров наших військових», — пише Лаченков.

Як зазначає блогер Лаченков, загальна сума тендерів, які отримали компанії родини Гринкевичів від Міноборони за 2022−2023 роки, становить 3,2 млрд грн.

Син Ігоря Гринкевича Роман стверджує, що скандал навколо його родини замовний, а бізнес вони ведуть тільки законний. Про це Роман Гринкевич написав в Інстаграм. Щодо звинувачень в ЗМІ Роман Гринкевич додав, що його родина не буде виправдовуватися, бо начебто «нема у чому», і зауважив, що тікати за кордон вони не планують.

Як писали «ФАКТИ», головна редакторка УП Севгіль Мусаєва повідомила, що влітку 2023 року Ольга Гринкевич-Швед засвітилася у золотому вагоні «Укрзалізниці», призначеному для VIP-делегацій. Видання про це написало, а згодом отримало пропозицію прибрати публікацію за будь-яку суму готівкою.

Мусаєва додала, що тоді була здивована через це, бо не розуміла, чому Ольга так переймалася через публікацію. Втім, після розкриття корупційних схем львівського бізнесмена все стало зрозуміло.

Нагадаємо, 29 грудня співробітники Державного бюро розслідувань затримали Ігоря Гринкевича за спробу підкупу одного з керівників Головного слідчого управління ДБР, запропонувавши йому хабар у розмірі 500 тисяч доларів США.

«Хабар пропонувався за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній під час розслідування кримінального провадження», — йдеться у повідомленні.

Як розповів відомий блогер Ігор Лаченков, це не перша нажива бізнесмена на військових. До цього були історії зі скандальними будівництвами (незавершене будівництво в одній із частин на Житомирщині — Авт.), із роботою на полігоні «Широкий лан» (загальновійськовий полігон першої категорії, розташований у Миколаївській області — Авт.).

Ігор Гринкевич також вигравав тендери для своїх будівельних компаній, які мали постачати одяг військовослужбовцям. Так, загальна сума трьох угод становить 1,54 млрд грн.

Оскільки компанії Гринкевича не могли шити одяг, вони просто здійснювали перекупівлю товарів у Туреччині. За словами журналіста Євгена Плінського, 60% коштів пішли на особистий прибуток, а 40% - йшли на закупівлю. Плінський також зазначає, що поставлений товар не відповідає жодним стандартам військового забезпечення за якістю.

Раніше «ФАКТИ» повідомили, що голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький намагається відмежуватися від скандального Ігоря Гринкевича, а Міноборони розриває всі укладені контракти.

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