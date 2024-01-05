«Я боялась дитини»: відома телеведуча вперше розповіла про материнство

Ведуча ТСН Наталя Островська вперше після народження донечки Аґати поділилася подробицями нової для себе ролі мами. У листопаді минулого року Наталя вперше стала мамою, а вже напередодні Нового року знову повернулася в телеефір.

ВІДЕО ДНЯ

— Я щаслива, що вийшла саме зараз, тому що інформація динамічна, швидко змінюється, — зізналась ведуча сайту «1+1». — Легко випасти з інформаційного поля. Якби довше не виходила, то, гадаю, мені було б складніше.

Наталя Островська повернулася в телеефір напередодні Нового року

Як буде поєднувати догляд за маленькою дитиною та роботу, Наталя поки що і сама не знає. Але зізнається, що головною підтримкою й опорою залишається чоловік.

РЕКЛАМА

— Знаєте, деякі мами не довіряють чоловікам, начебто він зробить щось не те, — каже Наталя. - Я повністю довіряю й не диктую, як і що потрібно робити. В пологовому будинку нас навчили. Навіть в перші дні чоловік впевненіше доглядав за донькою, ніж я. Я певний час боялась дитини.

Чоловік Наталії також підтримував її й на пологах, завдяки чому вона народила швидко і легко — за 13 хвилин.

РЕКЛАМА

— Ми домовилися, що Богдан буде зі мною весь час пологів, — розповіла ведуча. — Для нього також все було нове, адже це наша перша дитина. Деколи він бліднішав, тому що це непростий етап. Але все одно допоміг. Я дуже вдячна. Гадаю, разом ми народили швидше, ніж могло бути, якби я була одна.

"Я відчуваю, що дитина сканує мій стан, - зізналась Наталя. - Коли я тривожусь, вона теж"

РЕКЛАМА

Островська розповіла, як важливо встановити зв’язок зі своєю дитиною — адже поки малеча на грудному вигодовуванні, мати й дитина — як одне ціле.

— На собі зараз відчуваю, що дитина сканує мій стан, — зізналась Наталя. - Коли я тривожусь, вона теж. Хоча ми всі адаптувалися до умов війни, але з появою дитини, я стала дуже переживати. Ось коли вибухи були в Київській області, Києві, в мене аж серце тремтіло. Під час останньої наймасовішої атаки у ванній кімнаті годувала дитину, накривши себе та її ковдрою, адже вибухи були дуже гучними.

Раніше «ФАКТИ» писали, що нещодавно відомий телеведучий одружився.

Фото із сайту «1+1»

290

Читайте нас у Facebook та Instagram