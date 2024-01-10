Сусідка Зеленських: що відомо про новопризначену голову Рахункової палати Ольгу Піщанську

Верховна Рада України 10 січня призначила головою Рахункової палати Ольгу Піщанську, кандидатуру якої раніше розглядали на посаду голови Фонду держмайна. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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За кандидатуру Піщанської віддали голоси 252 народні депутати.

«Незважаючи на застереження міжнародних партнерів», — зазначив Железняк.

Зазначимо, що раніше посли країн «Групи семи» висловили занепокоєння намірами українського уряду призначити членів Рахункової палати до завершення реформи цього органу.

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Що ж до призначення Піщанської на посаду глави Рахункової палати, питання було на порядку денному Верховної Ради ще 21 грудня минулого року, але після сигнального голосування питання було перенесено на січень.

21 грудня, за годину до голосування кандидатури Піщанської на посаду голови Рахункової палати, народний депутат Олексій Гончаренко зазначив, що ексголова АМКУ є сусідкою родини Зеленських у Кривому Розі. Певною мірою це вказувало на настрої серед депутатів щодо кандидатури Піщанської.

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Втім, інформація про наближеність до родини Зеленських не була таємницею давно.

У 2020 році в одному з журналістських розслідувань йшлося про те, що сестра Піщанської Світлана управляє справами президента Зеленського в Італії. Також в розслідуванні йшла мова про те, що глава держави переписав власний бізнес на Світлану Піщанську, яка, до того ж є спонсором партії «Слуга народу».

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Згодом в інтерв'ю thePage Ольга Піщанська заявила про те, що «інформація подається в дещо спотвореному вигляді.

Особливо щодо переписування якогось майна. Якщо подивитися відкриті джерела, декларацію, то можна побачити зовсім іншу картину".

Зазначимо, до осені 2023 року Ольга Піщанська обіймала посаду голови АМКУ.

Як повідомило видання «Наші гроші», Світлана Піщанська з керівництва італійською віллою Зеленських перебралась до Франції, де завела новий бізнес з представницею родини, що просуває «руський мір».

Як писали «ФАКТИ», нещодавно громадську діячку, волонтерку, колишню радницю міністра оборони України у 2015−2017 роках, членкиню Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони, голову громадської організації «Мрія дітей України» Богдану Ярову призначили на посаду радниці заступника міністра оборони Дмитра Кліменкова.

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