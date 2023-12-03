Синдром хронічної втоми: лікарка пояснила, на що звернути увагу

Кожен з нас відчував втому, і це нормально. Організм не може активно працювати 24/7, він потребує часу на відновлення. На жаль, люди не чітко розуміють, яка різниця між звичайним виснаженням, емоційним вигорянням та синдромом хронічної втоми. Існує ще інша назва цього синдрому — міалгічний енцефаломієліт, пояснює неврологиня Ольга Трухан.

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Лікарка назвала симптоми, які дозволяють запідозрити наявність синдрому хронічної втоми:

«Мають бути наявні всі вказані симптоми. Виснажлива втома, яка посилюється активною діяльністю, не спричинена надмірними когнітивними, фізичними, емоційними чи соціальними навантаженнями та істотно не зменшується після відпочинку. Погіршення самопочуття після фізичного навантаження, що супроводжується посиленням симптомів (часто відтерміноване на години або дні) непропорційне рівню попередньої активності; характерний тривалий період відновлення, що може потребувати годин, днів, тижнів або довше. Неосвіжаючий сон або його порушення (чи кожне з вказаного), що може виявлятися наступним: відчуття виснаження або стан, подібний до застудного захворювання, скутість після пробудження; порушений або поверхневий сон, змінений режим сну або гіперсомнія. Когнітивні труднощі (так званий мозковий туман), проявами чого можуть бути проблеми вибору слів або чисел, мовленнєві труднощі, уповільнене реагування, погіршення короткочасної пам’яті, а також порушення концентрації уваги або обмеження здатності вирішувати одночасно різні завдання».

На сьогодні, додає лікарка, поширеним явищем є постковідний синдром хронічної втоми.

Межа між синдромом хронічної втоми та соматичною патологією є дуже тонкою та хиткою, тому не завжди проблема встановлюється чітко.

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Раніше психотерапевт дав поради, як впоратися з безсонням.

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