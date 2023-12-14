Варто приймати гарячий душ або ванну: ефективні засоби від застуди та грипу для гарного сну

Коли ви боретеся із застудою або грипом, одна з найкращих речей, яку ви можете зробити для свого здоров'я, — це добре виспатися вночі. Тіло переходить у режим відновлення, коли спить. Більше сну означає більше часу для зцілення — це так просто. На жаль, іноді легше сказати, ніж зробити, особливо коли симптоми застуди та грипу включають закладеність носа і постназальний нежить. Ці симптоми найбільше впливають на сон, оскільки викликають кашель і ускладнюють дихання. Вам не обов'язково ворочатися всю ніч, коли ви боретеся із застудою або грипом. Спробуйте ці домашні засоби, щоб краще спати, зазначає видання Everyday Health.

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Варто приймати гарячий душ або ванну безпосередньо перед сном. Тіло «холодне», коли ви застуджені, а тепло допомагає зарядитися енергією, зменшити симптоми і розслабити м'язи. Це один з найкращих способів покращити сон, коли ви хворі. Гарячий чай без кофеїну з невеликою кількістю свіжого лимонного соку може допомогти зменшити симптоми нежиті. Зокрема, імбирний чай може допомогти полегшити біль у м'язах.

За даними MedlinePlus, закладеність носа часто посилюється, коли ви лежите, тому підняття голови за допомогою додаткових подушок може допомогти полегшити деякі симптоми застуди та грипу.

За даними клініки Майо, фізіологічний розчин (сіль і вода) може допомогти при закладеності носа. Ви також можете спробувати клейкі протизастійні смужки для носа, які розширюють ніздрі ззовні, щоб полегшити дихання.

Деякі безрецептурні засоби від застуди та грипу слід уникати приймати перед сном. Тримайтеся подалі від протикашльових препаратів, оскільки вони містять стимулюючі інгредієнти, які можуть заважати сну. Антигістамінні препарати викликають сон і є кращим вибором на ніч.

Переконайтеся, що ваша спальня сприяє якісному сну. Слід перетворити спальню на кімнату для сну, зробивши її тихою, темною і трохи прохолодною.

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Можна увімкнути заспокійливу музику, яка допоможе вам поринути у сон. Ви також можете спробувати практикувати техніку релаксації, наприклад, медитацію або дихальні вправи в ліжку, які допоможуть вам заснути. Для підтримання імунної системи в тонусі потрібно дотримуватися основних звичок, зокрема, добре харчуватися, регулярно займатися спортом, часто мити руки і регулярно висипатися.

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