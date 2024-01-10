В Києві, неподалік якого днями загадково загинула родина, у власному житлі знайшли мертвою колишню заступницю генерального прокурора України Ольгу Михайлівну Колінько, а її доньку Ярославу — у квартирі поруч. Про це повідомили джерела ZN.UA в правоохоронних органах.

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Ольгу Колінько виявили 10 січня, коли працівники ЖЕКу у присутності поліції зламали двері житла. Їх викликали сусіди через те, що напередодні по стояку почала текти вода, а власники не відчиняли.

Відомо, що 71-річна Ольга Колінько уже багато років тяжко хворіла та на вулицю не виходила. За нею доглядала донька, яку знайшли мертвою у сусідній квартирі, що також належала родині.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група та експерти, які з’ясовують обставини смерті жінок.

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Ольга Колінько двічі обіймала посаду заступника генерального прокурора України — з 1993 по 2000 і з 2003 по 2005 роки. У 2001 — 2003 роках вона очолювала Комітет з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією за президента Леоніда Кучми.

Свого часу Ольга Колінько була одним із головних слідчих у гучній справі колишнього прем’єр-міністра України Павла Лазаренка, який, врешті, був засуджений в США та в Україну ніколи не повертався.

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А ще Колінько вела справи проти ексвіце-спікера Олександра Ткаченка, депутата та тимчасового змінника Кучми на посаді прем'єр-міністра України Юхима Звягільського, особистого помічника голови Верховної Ради Олександра Мороза та інших політиків.

Як писали «ФАКТИ», Колінько також відома як гонителька ексгенпрокурора Святослава Піскуна, який певний час був її безпосереднім керівником. Вона звинувачувала його у численних порушеннях та зловживаннях.

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