Батько футболіста «Шахтаря» та юніорської збірної України загинув на фронті

Батько футболіста молодіжної команди донецького «Шахтаря» Миколи Огаркова — 51-річний Сергій Огарков — загинув на війні з російськими окупантами, повідомляє офіційний сайт «оранжево-чорних». Раніше футболіст збірної України Іван Петряк присвятив гол у єврокубках загиблому на війні тестеві.

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Огарков-старший воював на гарячому Бахмутському напрямку, у нього був позивний «Шахтар».

Зазначимо, що родина футболіста з Добропілля Донецької області. Сергій Огарков приєднався до академії «Шахтаря» у 2018 році, коли був учасником проєкту «Давай грай!». Непоступливий і чіпкий центральний захисник став чемпіоном України з командою U14, а 2021-го дебютував у футболці юнацької збірної України U17.

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Цього сезону 18-річний Микола Огарков провів за «Шахтар» U19 13 матчів у чемпіонаті країни, а також шість поєдинків у Юнацькій лізі УЄФА, віддавши одну гольову передачу. Талановитий футболіст вже залучається до тренувань з першою командою «Шахтаря» і вже зіграв за гірників у спарингу з «Рухом». Шкода лише, що батько Миколи, котрий залучається до збірної України U19, тепер зможе спостерігати за успіхами сина лише з неба.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що батько футболіста збірної України Данила Ігнатенка отримав тяжке поранення під Бахмутом.

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Фото ФК «Шахтар»

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