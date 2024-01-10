Померли давно і в різний час: в поліції повідомили подробиці смерті генерал-лейтенанта Ольги Колінько і її доньки

Як повідомляли «ФАКТИ», 10 січня в Києві знайшли мертвими колишню заступницю генерального прокурора, генерал-лейтенанта Ольгу Колінько та її доньку Ярославу. Трагічне повідомлення підтвердила речниця Національної поліції Олена Бережна в коментарі LIGA.net. Тіла жінок були знайдені в їхніх квартирах, які були зачинені зсередини. За попередніми даними, жінки померли у різний час: мати — приблизно два місяці тому, а донька — майже три тижні тому.

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Як зазначила Олена Бережна, тіла жінок не мають ознак насильницької смерті. При цьому обидві квартири були зачинені, що робить обставини цього випадку ще більш загадковими. Тіла вже передані на судово-медичну експертизу, результати якої дозволять встановити причини смерті та визначити подальші кроки в розслідуванні, повідомила речния Нацполіції.

За даними видання «Дзеркало тижня», Ольга Колінько, яка на момент смерті мала 71 рік, тяжко хворіла та довгий час не виходила на вулицю. Донька Ольги, Ярослава, доглядала за матір'ю та проживала у сусідній квартирі, яка також належала родині.

У 2008 році Ольга Колінько втратила 85-річного батька, Михайла Чоботько, який став жертвою злочину. Чоловіка жорстоко вбили в Березані, де він проживав. Зловмисники перевернули все в будинку, але нічого не взяли. Навіть гроші. Вбивці кинули тіло літньої людини в колодязь на подвір’ї.

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Генерал-лейтенант Ольга Колінько відома своєю довгою службою в органах прокуратури. Вона була заступницею генерального прокурора з 1993 до 2000 року та з 2003 до 2005 року. Крім того, Ольга Колінько очолювала Комітет з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією у 2001−2003 роках.

Подальше розслідування та результати експертизи мають визначити, чи була смерть жінок результатом їхніх хвороб, чи ж в цьому трагічному випадку є елементи злочину.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що британська тактична медикиня та волонтерка, 25-річна Кетрін Мельничук була знайдена мертвою у власному ліжку в помешканні у Києві.

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