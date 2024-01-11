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Тейлор Свіфт закликали мобілізувати молодь Євросоюзу на вибори

17:03 11 січня 2024
Тейлор Свіфт

Віцепрезидент Європейської комісії Маргарітіс Схінас звернувся до американської співачки Тейлор Свіфт, яка торік стала мільярдеркою, з проханням допомогти мобілізувати молодь Євросоюзу перед майбутніми виборами до Європарламенту. Як повідомляє Politiko, Схінас аргументував своє прохання тим, що ніхто не може надихнути молодь краще, ніж самі молоді люди.

На прес-конференції віце-президент Єврокомісії зазначив, що у вересні минулого року Тейлор Свіфт закликала молодих американців зареєструватися для голосування в соціальних мережах. У результаті цього заклику 35 000 молодих американців зареєструвалися вже наступного дня.

Маргарітіс Схінас нагадав про те, що Тейлор Свіфт раніше опублікувала посилання на платформу Vote.org на своїй сторінці в Instagram із понад 270 мільйонами підписників. Співачка закликала своїх шанувальників використовувати свій голос на виборах, і цей заклик виявився ефективним, особливо серед молоді.

Віцепрезидент Єврокомісії висловив сподівання, що Тейлор Свіфт повторить подібні ініціативи і для молодих європейців, особливо з огляду на те, що співачка розпочне свій європейський тур навесні 2024 року, невдовзі перед виборами до Європарламенту. За його словами, концерт у Парижі 9 травня, у День Європи, може стати значущою подією для привернення уваги до виборів.

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Схінас наголосив на важливості участі молоді у виборах. Адже попередня виборча кампанія запам'яталася історично низькою явкою, особливо серед молоді. У зв'язку з цим варто зазначити, що чотири країни ЄС цього року дозволять голосувати громадянам у віці від 16 років: Бельгія, Німеччина, Мальта та Австрія.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що 2023 року американський журнал Time назвав Тейлор Свіфт «Людиною року». Вона обійшла в рейтингу російського диктатора путіна і лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

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