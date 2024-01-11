Тейлор Свіфт закликали мобілізувати молодь Євросоюзу на вибори

Віцепрезидент Європейської комісії Маргарітіс Схінас звернувся до американської співачки Тейлор Свіфт, яка торік стала мільярдеркою, з проханням допомогти мобілізувати молодь Євросоюзу перед майбутніми виборами до Європарламенту. Як повідомляє Politiko, Схінас аргументував своє прохання тим, що ніхто не може надихнути молодь краще, ніж самі молоді люди.

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На прес-конференції віце-президент Єврокомісії зазначив, що у вересні минулого року Тейлор Свіфт закликала молодих американців зареєструватися для голосування в соціальних мережах. У результаті цього заклику 35 000 молодих американців зареєструвалися вже наступного дня.

Маргарітіс Схінас нагадав про те, що Тейлор Свіфт раніше опублікувала посилання на платформу Vote.org на своїй сторінці в Instagram із понад 270 мільйонами підписників. Співачка закликала своїх шанувальників використовувати свій голос на виборах, і цей заклик виявився ефективним, особливо серед молоді.

Віцепрезидент Єврокомісії висловив сподівання, що Тейлор Свіфт повторить подібні ініціативи і для молодих європейців, особливо з огляду на те, що співачка розпочне свій європейський тур навесні 2024 року, невдовзі перед виборами до Європарламенту. За його словами, концерт у Парижі 9 травня, у День Європи, може стати значущою подією для привернення уваги до виборів.

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Схінас наголосив на важливості участі молоді у виборах. Адже попередня виборча кампанія запам'яталася історично низькою явкою, особливо серед молоді. У зв'язку з цим варто зазначити, що чотири країни ЄС цього року дозволять голосувати громадянам у віці від 16 років: Бельгія, Німеччина, Мальта та Австрія.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що 2023 року американський журнал Time назвав Тейлор Свіфт «Людиною року». Вона обійшла в рейтингу російського диктатора путіна і лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

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