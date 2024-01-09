2024 рік стане роком глобальних виборів для майже половини людства, зазначає тижневик The Economist, який у своїй статті наголошував, що у кремля є шанс перемогти у війні, бо наразі Захід не робить все можливе, щоб зупини путіна та його армію. Громадяни щонайменше 64 країн світу підуть на виборчі дільниці на національних та місцевих виборах у найближчі 12 місяців.

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Найважливішим пунктом у світовому виборчому календарі вважаються листопадові президентські вибори в США, які можуть, на думку редакції тижневика, принести «найбільшу загрозу для світу»: перемогу Дональда Трампа і захоплення ним влади на другий термін. У Європі голосуватимуть громадяни всіх країн ЄС — у червні близько 400 мільйонів виборців з 27 країн обиратимуть новий склад Європарламенту.

Однак найважливішими виборами на старому континенті стануть вибори у Великій Британії, вважають в Economist Intelligence Unit, аналітичному центрі видавця щотижневої газети The Economist. На думку дослідників, дуже ймовірно, що консерваторам, які перебувають при владі у Великобританії вже 14 років, доведеться перейти в опозицію. Лейбористи випереджають консерваторів більш ніж на 20 відсоткових пунктів в опитуваннях.

За інформацією видання, принаймні в чотирьох європейських країнах може відбутися серйозна зміна урядів, а ключовою тенденцією на континенті, на думку аналітиків видання, залишатиметься політична фрагментація, оскільки урядам стає дедалі важче формувати стабільну більшість. Жителі континенту обиратимуть нові уряди у Фінляндії, Португалії, Словаччині, Литві, Ісландії, Бельгії, Хорватії, Австрії, а також в Україні, росії, білорусі, Грузії, Молдові та Румунії. Жителі Азії голосуватимуть на виборах в Індії, Індонезії, Південній Кореї, Пакистані, Бангладеш, Тайвані та на Соломонових островах.

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У Південній Америці нових президентів обиратимуть Мексика, Сальвадор, Панама, Домініканська Республіка та Уругвай. У Мексиці, де голосуватимуть майже сто мільйонів виборців, цілком ймовірно, що вперше найвищу посаду отримає жінка — Клаудія Шейнбаум, колишній мер Мехіко і кандидат від нинішньої правлячої партії.

В Африці очікується, що третина континенту прийде на виборчі дільниці.

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Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі вибори не на часі.

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