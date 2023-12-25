Дозволити росії виграти війну в Україні стало б для США стратегічною поразкою, яку вони самі собі нав'язали. Сполучені Штати зіткнуться з ризиком більш масштабної і дорогої війни в Європі. Оскільки росія-переможець, швидше за все, відновиться і буде більш рішуче налаштована підірвати Сполучені Штати — і зможе це зробити. Перемога росії послабить американський фактор стримування в усьому світі, заохочуючи інших, хто має явні чи приховані наміри завдати шкоди Сполученим Штатам, зазначає Інститут вивчення війни.

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Однак найнебезпечніше те, що противники США дізнаються, що вони можуть зламати волю Америки діяти на підтримку своїх стратегічних інтересів. Основоположні істини цієї війни не змінилися: росія все ще відкрито має намір стерти Україну як концепцію, народ і державу; воля України до боротьби залишається сильною.

«росія не зробила жодного оперативно значущого прогресу цього року, воля України в поєднанні з колективними можливостями Заходу (які переважають російські) може перемогти росію на полі бою. Інтереси США все ще включають запобігання майбутнім російським нападам на Україну і допомогу Україні у звільненні її народу і території. Підтримка України все ще залишається найкращим шляхом для Сполучених Штатів, щоб уникнути більших витрат, більших ризиків ескалації та більшої загрози з боку росії».

Змінюється сприйняття американцями своїх інтересів, а не самі інтереси, додають аналітики.

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«Те, що американське сприйняття змінюється, не є випадковістю. Це, власне, саме той ефект, якого прагнув досягти кремль. Основні зусилля кремля спрямовані на те, щоб зруйнувати волю Америки, змінивши розуміння американцями своїх інтересів, і ці зусилля, схоже, працюють. Якщо росія переможе в Україні через крах західної допомоги, це станеться тому, що їй вдалося сформувати таке розуміння американцями реальності, що Сполучені Штати добровільно вирішать діяти всупереч своїм інтересам і цінностям, не усвідомлюючи, що вони це роблять. росія маніпулювала Америкою, щоб змусити її відмовитися від власних інтересів у боротьбі, яку вона могла і повинна була виграти».

Це додають в Інституті вивчення війни, небезпечний урок для Китаю, Ірану та інших супротивників США.

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«Безпека Америки зараз і в майбутньому, як в Азії і на Близькому Сході, так і в Європі, залежить від того, чи залишатиметься вона міцно пов'язаною з нашими стратегічними інтересами і цінностями і чи демонструватиме вона, що ми не станемо жертвою спроб маніпулювати нашим сприйняттям цих інтересів».

Раніше повідомлялося, британський експерт вважає, що найбільше українці потребують західного терпіння та рішучості.

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