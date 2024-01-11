Блогерка Саша Бо знайшла афериста та забрала у нього машину для військових

Блогерка-мільйонниця Саша Бо (Олександра Тарнавська) після скандалу з автомобілем, на який вона збирала гроші, але який так і не потрапив до військових. Олександра знайшла Олександра Чепуру, який мав доправити мобільне СТО на передову ще літом, але не зробив цього, та забрала машину. Про це блогерка розповіла в інстаграмі.

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«Авто ми забрали. Цілий день я на це витратила і нарешті забираємо, щоб зробити повну перевірку технічного стану, чи вона готова виконувати своє завдання», — сказала Олександра.

Вона додала, що її чоловік Платон разом з другом особисто відвезуть машину на передову та передадуть безпосередньо в руки військовим. За словами Олександри, вони отримали запит від Національної гвардії.

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Щодо розбитого пікапу, то у цій справі триває суд. Після його закінчення блогерка обіцяє довести це питання до кінця та передати машину з лебідкою військовим.

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Олександр Чепура пояснив, що машину не вдалося доставити на фронт, тому що в нього були особисті обставини, а без нього чоловіки відмовлялися їхати, бо боялися в дорозі отримати повістки від ТЦК. Він каже, що збиралися везти машину новою командою вже навесні.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Руслана змушена перенести своє повернення на велику сцену через концертного афериста, який втік з грошима.

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В аналогічну ситуацію потрапили Злата Огнєвіч та Олег Собчук з гуртом «Скай».

Фото: instagram.com/sashaabo

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