Залишив собі автомобілі, на які збирали гроші українці: блогерка Саша Бо потрапила у скандал через афериста

Блогерка-мільйонниця Саша Бо (Олександра Тарнавська), яка нещодавно втретє стала мамою, потрапила в скандал з придбанням автомобілів для військових через афериста. Про це вона сама повідомила в інстаграмі та звернулася за допомогою до журналістів, щоб надати розголосу цій історії.

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Як пише Телеграм-канал «Івано-Франківськ 24/7», до них звернувся про допомогу у закритті збору для проекту «Мобільне СТО» Чепура Олександр, засновник ГО «Народний контроль». Ресурс порадив звернутись до топ блогера. Саша Бо взялася допомогти.

«Вона провела аукціон, зібрала потрібну суму грошей і офіційно передала кошти громадській організації Олександру. Далі справа була за ним, і він мав реалізувати весь проект. Пройшло вже 6 місяців від закінчення збору, але мобільне сто ще не поїхало на схід», — пише Телеграм-канал.

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Як зазначає Саша Бо, чоловік запевнив, що має свою команду, яка мала одразу ж після передачі авто, відвезти її військовим на передову. Проте машина жодного разу не була на сході.

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«Від себе обіцяю, що вирішу це питання прямо сьогодні. Залучаючи поліцію і журналістів. Машину заберемо і самі відвеземо», — запевнила Саша.

Виявилося, що мобільне СТО — не єдине авто, яке не доїхало до захисників. У мережі вказали також, що одну машину Олександр розбив, ще кілька, на які також збирали гроші люди, стоїть у місті.

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«Коли свої крадуть у своїх — це пи*дець. Просто опускаються руки», — пише Саша.

На запитання підписників, чому вона не перевірила, чи потрапило авто на передову, вона відповіла, що Олександр постійно надавав «пояснення» та казав, що він сам перебуває на сході. А нещодавно його випадково зустріли в супермаркеті в Івано-Франківську.

«Коли запитували у Олександра, чому машина ще не вирушила, він пояснив тим, що його брат загинув на війні, і під час похорону у похоронний кортеж врізався п'яний водій», — додає «Івано-Франківськ 24/7».

Нагадаємо, днями спалахнув гучний скандал через закупівлі для Міністерства оборони родини Гринкевич, яка за попередніми даними привласнила понад мільярд гривень під час війни.

МО розпочало дострокове розірвання контрактів зі скандальним львівським бізнесменом Ігорем Гринкевичем, проте залишився один контракт з компаніями, афілійованими із його родиною. Він стосується постачання харчування військовим. Його обіцяють розірвати, якщо з'являться підстави.

Фото: instagram.com/sashaabo

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