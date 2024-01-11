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Руслана змушена перенести своє повернення на велику сцену через афериста

12:07 11 січня 2024
Руслана Лижичко

Українська співачка, переможниця «Євробачення -2004» у Стамбулі Руслана Лижичко стала ще однією жертвою концертного шахрая. Через нього вона змушена перенести своє повернення на велику сцену з туром «Дикі Танці. 20 років перемоги».

На своїй сторінці в інстаграмі Руслана повідомила, що організатор трьох концертів Тарас Доненко, який так само ошукав інших артистів, не виходить на зв'язок та знаходиться у розшуку.

«Я не знаю, що сталося з людиною, яка звернулась до нас з пропозицією зробити великі концерти у Києві, Одесі та Львові, але констатую факт, що від 2 листопада і до сьогоднішнього дня він так і не вийшов на зв’язок… Але концерти не скасовуються, вони відбудуться в нові дати, які ми оголосимо згодом», — написала Руслана.

Вона каже, що тепер проведуть деякі концертами власними силами. Всі придбані квитки залишаються дійсними.

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Раніше про шахрайські дії Доненка, який зник з грошима, також заявила Злата Огнєвіч, яка змушена була відмінити свої концерти. А також гурт «Скай» потрапив в таку ж ситуацію.

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Також «ФАКТИ» писали про скандал, в який потрапила блогерка Саша Бо, через дії афериста.

Фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko

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Руслана Лижичко

Руслана змушена перенести своє повернення на велику сцену через афериста

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