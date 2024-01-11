Щось схоже на абажур: Вікторія Бекхем вразила шанувальників процедурою догляду за шкірою

49-річна ікона Spice Girls Вікторія Бекхем, над якою невдало пожартував її чоловік Девід Бекхем, володіє брендом-бестселером та рідко має негламурний вигляд. Однак деякі з її методів досягнення чудового кольору обличчя є досить нетрадиційними. Вікторія розповіла шанувальникам про свою процедуру догляду за шкірою і про те, на що вона йде, щоб її шкіра завжди мала сяючий та молодий вигляд. І ця процедура проводиться за допомогою пристрою, що схожий на абажур, пише metro.co.uk.

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Вікторія Бекхем — великий шанувальник світлодіодної терапії. У своєму інстаграмі співачка та модельєрка позувала на ліжку, лежачи в халаті (звісно ж, власного бренду) і показуючи, як її світлодіодна маска творить магію та випромінює синє світло, відоме своїми антибактеріальними властивостями.

Це досить незвичний пристрій, це точно, коментатори називають його «дивним», а деякі навіть порівнюють його з абажуром.

Як пише ЗМІ, світлодіодні маски покращують зволоження шкіри, її текстуру, прискорюють вироблення колагену, це боротьба з бактеріями, що викликають акне.

Пізніше у соцмережі Вікторія написала, що використовує маску щоночі, коли це можливо.

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Вікторія часто ділиться з мільйонами своїх підписників порадами та секретами краси. Її відшліфований образ не тільки для публічного «споживання», адже навіть чоловік Девід Бекхем рідко бачить її без макіяжу. За останні роки продажі продукції власного б'юті-бренду модельєрки стрімко зросли.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що Девід і Вікторія Бекхеми порадували сімейними різдвяними фото.

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