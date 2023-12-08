Чому потрібно витирати пил з кімнатних рослин: фахівці пояснили

Регулярне прибирання оселі зазвичай передбачає роботу з пилосмоком та миття підлоги. А як щодо витирання пилу з кімнатних рослин? Можливо, ви не часто про це думаєте, але це може мати вирішальне значення не тільки для здоров'я ваших рослин, а й для вас особисто, повідомляє Nyheder24.dk.

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Вірджинія Хейз, фахівець з кімнатних рослин у Westerlay Orchids, зазначає, що пил на кімнатних рослинах може вплинути на їхній загальний стан, а також сприяти розвитку шкідників, таких як попелиця й кліщі. Ці шкідники ховаються в пилу, а ви можете не помітити їх, доки вони не вразять вашу рослину.

На додаток до основних потреб, таких як вода, сонячне світло та ґрунт, регулярне витирання пилу є дуже важливим для рослин, оскільки воно забезпечує їм достатню кількість світла.

Шар пилу на поверхні листя діє як фільтр, зменшуючи кількість світла, що потрапляє на рослину. Регулярно очищаючи рослини від пилу, ви можете підвищити їхню активність і забезпечити їх більшою кількістю пального для росту.

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Варто витирати пил, коли ви бачите його на листі або інших поверхнях. Як часто це потрібно робити, залежить від того, наскільки пильно у вашому домі.

Для чищення кімнатних рослин слід використовувати вологу м'яку тканину. Рослини з ворсистим листям можуть потребувати додаткової уваги: вам знадобиться м'яка щітка або балончик зі стисненим повітрям.

Витирання пилу з кімнатних рослин може здатися неважким завданням, але воно може мати значні переваги як для ваших рослин, так і для вашого домашнього середовища. Тому наступного разу, коли ви будете поливати рослини, можливо, варто подарувати їм трохи більше любові та видалити пил.

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