Екс-учасниця «Холостяка» вперше стала мамою в 39 років та показала немовля

Колишня учасниця «Холостяка» Вікторія Варлей, яка свого часу залишила шоу за власним бажанням, вперше стала мамою в 39 років. В США, де мешкає акторка з чоловіком, вона народила дівчинку. Маля з’явилося на світ 1 січня цього року. Дівчинку назвали Мішель.

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Про це розповіла сама Вікторія на своїй сторінці в інстаграмі. Вона опублікувала коротке відео, на якому показала щасливі моменти свого життя: весілля, чоловіка, партнерські пологи. На відео з лікарні також видно доньку.

«01.01.2024. На світ з'явилась наша казкова дівчинка Мішель. Дякую тобі, що обрала нас батьками! Я буду для тебе найкращою мамою», — написала Вікторія.

Свою вагітність і народження доньки Вікторія ретельно приховувала. Каже, вони з чоловіком спеціально не планували вагітність, але дуже щасливі, що тепер у них є дитина.

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Нагадаємо, Вікторія Варлей брала участь у шоу «Холостяк» з Алексом Топольським, який зрештою обрав Катерину Лозовицьку. Невдовзі після проекту Вікторія зустріла своє кохання та 4 квітня 2022 року вийшла заміж за бізнесмена з Маямі. Акторка оголилася для журналу Playboy та розповіла в інтерв'ю, що готується до кастингів на Netflix і мріє підкорити Голлівуд.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що 42-річна Лілія Ребрик скоро втретє стане мамою. Дівчинка має з’явитися на світ у березні.

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Фото: instagram.com/viktoriavarley

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