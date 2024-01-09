Солимо скумбрію лише за дві години: без оцту, води, цукру та без брудного посуду

Скумбрію кожна кулінарка готує за своїм перевіреним рецептом. Багато хто надає перевагу солоній рибі.

Раніше соління риби вважалося трудомістким та довгим процесом, але, виявляється, існує метод, що дозволяє зробити це лише за дві години.

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Такий експрес-метод рекомендують автори рецепта на сайті «Майстерня ідей».



«У цьому рецепті ми використовуємо жирну та соковиту скумбрію, не вдаючись до використання води та оцту, що дозволяє уникнути необхідності мити посуд. Результатом буде риба, що має помірну солоність, неймовірну ніжність та легку кислинку, що надає свіжості», — зазначають вони.

Для процесу соління знадобляться:

1 скумбрія

1 цибулина

1 ст. л. солі

чорний перець

2 лаврові листи

3 ч. л. приправи для засолювання риби (або суміш гірчиці, мускатного горіха та гвоздики)

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Приготування страви:

На дно пластикового пакета (або контейнера) викласти тонко нарізану цибулю, кілька часточок лимона, чорний перець та приправу для риби.

Нарізати скумбрію тонкими скибочками (не більше 5 міліметрів) для швидкого засолювання та насиченого смаку спецій.

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Викласти рибу в один шар на лимон і рівномірно розподілити цибулю, спеції, сіль та перець.

Процес повторювати, створюючи шари риби та додаючи цибулю, лимон, сіль та перець.

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Перемішати все у пакеті, щоб спеції були рівномірно розподілені.

Покласти пакет у холодильник на дві години для досягнення оптимального засолювання. У разі тонких скибочок скумбрії цей час буде достатнім.

«За бажання можна збільшити кількість цибулі для більш насиченого смаку маринованої цибулі, яка чудово доповнює смак засоленої риби», — радять кулінари.

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