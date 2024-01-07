Найсмачніший Тарт Татен з грушею: французька класика від Тетяни Литвинової

Пиріг Тарт Татен давно став одним з національних символів Франції. Його готують з грушею, яблуком, гарбузом.

Пишуть, що своєю появою він завдячує чистій випадковості. Якось у розпалі сезону, коли господиня готелю готувала на десерт яблучний пиріг, вона забула про яблука та масло на сковороді, а згадала лише тоді, коли цукор почав підгоряти.

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Щоб урятувати ситуацію, господиня швидко накрила яблука тістом й поставила сковороду у духовку. А коли пиріг був готовий, вона перевернула його догори дригом, так що яблука в карамелі опинилися зверху, і гарячим подала на стіл. Захопленню гостей не було меж. Так, у меню готелю з'явився пиріг Татен.

Пиріг готують не лише французькі господині. Українська кулінарка Тетяна Литвинова запропонувала свій рецепт французької класики — Тарт Татен з грушею.

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Вона зазначає, що рецепт пирога з груші та листкового тіста дуже простий та швидкий, бо тісто вже готове.

«Перевернутий грушевий пиріг виходить дуже гарним та ароматним завдяки спеціям. Солодкі груші в карамелі та хрумке листкове тісто — що може бути смачніше? Грушевий Тарт Татен — випічка на швидку руку, яка здивує будь-яких гостей» , — вважає Литвинова.

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Інгредієнти:

груша 1 кг (4 шт),

цукор 30 г,

масло 20 г,

кориця, бадьян,

тісто бездрожжеве листкове 500 г

Випікати за температури 180 градусів 35 хвилин.

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Як приготувати пиріг, дивіться у цьому ролику.

Раніше Тетяна Литвинова поділилася своїм рецептом всім відомого салату «Цезар».

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