Найсмачніший Тарт Татен з грушею: французька класика від Тетяни Литвинової
Пиріг Тарт Татен давно став одним з національних символів Франції. Його готують з грушею, яблуком, гарбузом.
Пишуть, що своєю появою він завдячує чистій випадковості. Якось у розпалі сезону, коли господиня готелю готувала на десерт яблучний пиріг, вона забула про яблука та масло на сковороді, а згадала лише тоді, коли цукор почав підгоряти.
Щоб урятувати ситуацію, господиня швидко накрила яблука тістом й поставила сковороду у духовку. А коли пиріг був готовий, вона перевернула його догори дригом, так що яблука в карамелі опинилися зверху, і гарячим подала на стіл. Захопленню гостей не було меж. Так, у меню готелю з'явився пиріг Татен.
Пиріг готують не лише французькі господині. Українська кулінарка Тетяна Литвинова запропонувала свій рецепт французької класики — Тарт Татен з грушею.
Вона зазначає, що рецепт пирога з груші та листкового тіста дуже простий та швидкий, бо тісто вже готове.
«Перевернутий грушевий пиріг виходить дуже гарним та ароматним завдяки спеціям. Солодкі груші в карамелі та хрумке листкове тісто — що може бути смачніше? Грушевий Тарт Татен — випічка на швидку руку, яка здивує будь-яких гостей» , — вважає Литвинова.
Інгредієнти:
груша 1 кг (4 шт),
цукор 30 г,
масло 20 г,
кориця, бадьян,
тісто бездрожжеве листкове 500 г
Випікати за температури 180 градусів 35 хвилин.
Як приготувати пиріг, дивіться у цьому ролику.
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