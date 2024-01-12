Одіозний утікач Костя Калоша (Костянтин Бєдовой) порівняв Україну з КНДР і звинуватив українців у «тупості»

Скандально відомий діяч Костянтин Бєдовой на прізвисько Костя Калоша, якого називають соратником зрадника Іллі Киви та який переховується за кордоном, порівняв Україну із Північною Кореєю та звинуватив українців у «тупості». Про це він заявив у черговому відео, яке опублікував у Facebook.

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Він заявив, що Україна перетворилась з «країни демократії, прав і свобод» на «пряму подобу Північної Кореї», а громадянське суспільство — на людей, які «свідомо демонструють тупість». Костянтин Бєдовой також звинуватив вище політичне керівництво у сприянні організованим російським угрупованням на території України.

Це не перша скандальна заява Бєдового на адресу України та її громадян. Деякі з них він озвучував в інтерв’ю російським пропагандистським медіа. Зокрема, в ефірі каналу НТВ після перемоги Революції гідності він розповідав, що владу в Україні нібито захопили американці.

ЗМІ пов’язують Бєдового з кримінальним світом 1990-х років, наркоторгівлею і бандитизмом. Його також називають близьким соратником знищеного у Москві зрадника Іллі Киви. Повідомлялось, що Бєдовой міг готувати провокації у Києві напередодні повномасштабного вторгнення росії 24 лютого 2022 року на замовлення Киви та їхніх кураторів з ФСБ рф. В обмін на сприяння окупації росіяни нібито обіцяли йому посаду в «комендатурі» села Білогородка на Київщині, де на той час мешкав Бєдовой.

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Невдовзі після звільнення Київської області від окупантів він виїхав з України в Болгарію, а згодом перебрався, за різними даними, в Молдову або Ізраїль. Внесений до бази «Миротворець» за посягання на територіальну цілісність України.

Разом із тим він досі має в Україні бізнес і нерухомість. Зокрема, Бєдовому належить будинок у Білогородці (вул. Чорнобильська, 8), кілька приміщень у Києві — по вулиці Казимира Малевича, 86-Н, та на вул. Антонова, 4.

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Нагадаємо, соратника Бєдового Іллю Киву було ліквідовано в росії на початку грудня 2023-го. Це була спецоперація Служби безпеки України.

Стоп-кадр відео

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