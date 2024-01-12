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Одіозний утікач Костя Калоша (Костянтин Бєдовой) порівняв Україну з КНДР і звинуватив українців у «тупості»

15:20 12 січня 2024
Костянтин Бєдовой

Скандально відомий діяч Костянтин Бєдовой на прізвисько Костя Калоша, якого називають соратником зрадника Іллі Киви та який переховується за кордоном, порівняв Україну із Північною Кореєю та звинуватив українців у «тупості». Про це він заявив у черговому відео, яке опублікував у Facebook.

Він заявив, що Україна перетворилась з «країни демократії, прав і свобод» на «пряму подобу Північної Кореї», а громадянське суспільство — на людей, які «свідомо демонструють тупість». Костянтин Бєдовой також звинуватив вище політичне керівництво у сприянні організованим російським угрупованням на території України.

Це не перша скандальна заява Бєдового на адресу України та її громадян. Деякі з них він озвучував в інтерв’ю російським пропагандистським медіа. Зокрема, в ефірі каналу НТВ після перемоги Революції гідності він розповідав, що владу в Україні нібито захопили американці.

ЗМІ пов’язують Бєдового з кримінальним світом 1990-х років, наркоторгівлею і бандитизмом. Його також називають близьким соратником знищеного у Москві зрадника Іллі Киви. Повідомлялось, що Бєдовой міг готувати провокації у Києві напередодні повномасштабного вторгнення росії 24 лютого 2022 року на замовлення Киви та їхніх кураторів з ФСБ рф. В обмін на сприяння окупації росіяни нібито обіцяли йому посаду в «комендатурі» села Білогородка на Київщині, де на той час мешкав Бєдовой.

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Невдовзі після звільнення Київської області від окупантів він виїхав з України в Болгарію, а згодом перебрався, за різними даними, в Молдову або Ізраїль. Внесений до бази «Миротворець» за посягання на територіальну цілісність України.

Разом із тим він досі має в Україні бізнес і нерухомість. Зокрема, Бєдовому належить будинок у Білогородці (вул. Чорнобильська, 8), кілька приміщень у Києві — по вулиці Казимира Малевича, 86-Н, та на вул. Антонова, 4.

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Нагадаємо, соратника Бєдового Іллю Киву було ліквідовано в росії на початку грудня 2023-го. Це була спецоперація Служби безпеки України.

Стоп-кадр відео

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Костянтин Бєдовой

Одіозний утікач Костя Калоша (Костянтин Бєдовой) порівняв Україну з КНДР і звинуватив українців у «тупості»

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