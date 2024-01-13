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Шоу-бізнес

Виявився «козаком-естетом»: Саліванчук вирішила зустрічати Старий новий рік у купальнику, але ідея не сподобалась сину

18:52 13 січня 2024
Ганна Галіванчук

Крім відомої кулінарки Людмили Борщ зустрічати Старий новий рік вирішила і зірка серіалу «Одного разу під Полтавою» Анна Саліванчук.

Хоча цілком можливо, що зустріч Анною свята за старим стилем — всього лиш привід для фотозйомки у купальнику — щоб показати, наскільки актриса схудла за 20 днів голодування.

«До відпочинку я так гарно схудла, а за 20 днів, я відчуваю, +3», — зізналася вона в своєму акаунті в Інстаграм.

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На опублікованих у соціальній мережі фото Анна позує у сексуальному боді бежевого кольору з стразами та рюшами. Образ для пікантних фото акторка доповнила виразним макіяжем.

В той же час подібне фото не зустріло розуміння з боку одного з її синів.

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«Коли я так одягалась, мій син Гліб сказав: „мама, ти що, таке виставляти не можна, ти ж мама двох синів“. Я відповіла, що я прикриюсь новорічним букетом, він закотив очі. Такий в мене росте справжній козак-естет», — написала акторка.

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На щастя, згодом син передумав, і коли Анна показала йому знімки для «узгодження» перед публікацією, відповідь була вже іншою.

«Він відповів: «Так, мамо, запам'ятай, яка ти гарна у 38», — поділилася Анна.

В результаті новорічна історія закінчилася щасливо, всі залишилися задоволеними, в тому числі і підписники Саліванчук, які від душі «залайкали» її знімки.

Нагадаємо, що минулий рік був дуже непростим для акторки — на початку року її старший син Гліб серйозно травмувався, а в листопаді вже молодший Микита хворів на небезпечну скарлатину.

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