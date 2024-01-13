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Яскравий й оригінальний салат «Африка» від Людмили Борщ: чудова страва на Старий новий рік

10:50 13 січня 2024
салат

Відома кулінарка Людмила зі смачним українським прізвищем Борщ повернулася з «відпустки», та, як і блогерка-красуня Аліна FooDee, відразу звернулась до своїх шанувальників.

Зокрема, пані Борщ запропонувала тим з них, хто відзначає Старий новий рік та інші свята за «старим стилем», приготувати салат під назвою «Африка».

Адже він такий яскравий, що не може нагадувати своїм виглядом строкате різноманіття африканського континенту, де зараз тепло, весело і радісно.

«І головне — салат готується дуже легко і просто і без зайвого клопоту», — зазначає кулінарка.

Для приготування «Африки» від Людмили Борщ знадобиться:
М'ясо 150 г.
Яйця 2 шт.
Ківі 1 шт.
Яблуко 1 шт.
Морква по-корейски 150 г.
Сир 100 г.
Сіль, перець.
Майонез.

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А на «закуску» після салату «Африка» чудово підійде черговий лайфхак від Олександра Городника — він показав, як можна швидко, красиво й майстерно почистити не менш яскравий «африканський» апельсин, здивувавши геть всіх гостей за столом.

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А після свят на сніданок Тетяна Литвинова пропонує приготувати хачапурі — осетинські пироги — одні з сиром, інші — з м'ясом.

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