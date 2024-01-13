Яскравий й оригінальний салат «Африка» від Людмили Борщ: чудова страва на Старий новий рік

Відома кулінарка Людмила зі смачним українським прізвищем Борщ повернулася з «відпустки», та, як і блогерка-красуня Аліна FooDee, відразу звернулась до своїх шанувальників.



Зокрема, пані Борщ запропонувала тим з них, хто відзначає Старий новий рік та інші свята за «старим стилем», приготувати салат під назвою «Африка».

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Адже він такий яскравий, що не може нагадувати своїм виглядом строкате різноманіття африканського континенту, де зараз тепло, весело і радісно.

«І головне — салат готується дуже легко і просто і без зайвого клопоту», — зазначає кулінарка.

Для приготування «Африки» від Людмили Борщ знадобиться:

М'ясо 150 г.

Яйця 2 шт.

Ківі 1 шт.

Яблуко 1 шт.

Морква по-корейски 150 г.

Сир 100 г.

Сіль, перець.

Майонез.

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А на «закуску» після салату «Африка» чудово підійде черговий лайфхак від Олександра Городника — він показав, як можна швидко, красиво й майстерно почистити не менш яскравий «африканський» апельсин, здивувавши геть всіх гостей за столом.

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А після свят на сніданок Тетяна Литвинова пропонує приготувати хачапурі — осетинські пироги — одні з сиром, інші — з м'ясом.

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