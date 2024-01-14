Левам сьогодні краще не ризикувати, а Водоліям настав час позбутися «рожевих окулярів»: гороскоп на 14 січня 2024 року

Неділю, 14 січня, на яку раніше давала прогнози астрологиня Анджела Перл, незважаючи на вихідний, вважають днем, коли варто починати нові справи — як побутові, так і у професіональній царині. А ще сьогодні хтось може опинитися перед вибором — на якому боці «грати»: з добром чи злом. Необхідність такого рішення може набути найнесподіванішого вигляду, і далеко не завжди воно буде однозначним, але важливо пам'ятати, що є таке поняття, як «карма».

ВІДЕО ДНЯ

Овен

Складні й важливі питання, які вас турбували останнім часом, можуть знайти свої відповіді цього дня. Прислухайтеся до того, що відбувається навколо, шукайте знаки і натяки. Спілкування буде для Овнів не тільки приємним, а й корисним. 14 січня ви можете отримати цікаві пропозиції, інформує Ukr.Media.

Телець

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День несприятливий, із підвищеною аварійністю. За можливості уникайте небезпечної роботи, будьте уважні на вулиці. Також емоційне перенапруження може погано позначитися на самопочутті. Виберіть спокійну, добре знайому вам роботу і більше відпочивайте.

Близнюки

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Зірки радять сьогодні віддати борги і виконати дані обіцянки: це сприятливо позначиться на вашій кармі. Намагайтеся не проходити повз чужі неприємності, допомагати тим, хто цього потребує. Атмосфера дня не сприяє великим і серйозним справам. Закінчіть те, що вже розпочато.

Рак

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Зменшіть свою активність і насолодіться отриманими результатами, похваліть себе за добре зроблену роботу. Нові проєкти Раків зустрічатимуть сильний опір, тому сьогодні не варто їх починати. Подумайте про своє сьогоднішнє становище, звільніться від усього, що тягне назад.

Лев

Бажання Левів узяти участь у якій-небудь авантюрі або ризикованій справі може призвести їх до неприємних наслідків. Також 14 січня не варто робити поспішних висновків і ухвалювати поспішні рішення: уже завтра ваше ставлення до того, що відбувається, зміниться.

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Діва

Приймати рішення і робити висновки можна тільки тоді, коли ви повністю впевнені у своїй відповіді. Не поспішайте, візьміть час на роздуми. Помилки, зроблені сьогодні, буде складно виправити. Більше спілкуйтеся з близькими людьми, проведіть із ними вечір: зараз вам потрібна їхня підтримка.

Терези

Якщо ви з кимось у сварці або ваші стосунки різко погіршуються, поговоріть із ним відверто. Розкажіть, що вас турбує або засмучує, вислухайте його доводи. Терези 14 січня можуть несподівано опинитися в неприємній ситуації, тому контролюйте свої слова і будьте дипломатичними.

Скорпіон

Мінливий настрій і сильні емоції можуть стати причиною сварки або неприємної ситуації для Скорпіонів. Намагайтеся сьогодні не чіплятися і не критикувати близьких, бути з ними м'якшими. Перш ніж діяти, подумайте двічі: сьогоднішні помилки матимуть наслідки.

Стрілець

День сприятливий для творчості та занять улюбленим хобі. Стрільцям вдасться піднятися у своїй справі на новий рівень і отримати з цього фінансову вигоду. Проявіть фантазію в любовних стосунках, зробіть несподіваний сюрприз, приготуйте своїй половинці романтичну вечерю.

Козоріг

Ваше враження від сьогоднішніх зустрічей або подій уже завтра кардинально зміниться, тому не робіть поспішних висновків і не висловлюйте думку, про яку незабаром пошкодуєте. Чим би ви сьогодні не займалися, не поспішайте, дійте усвідомлено і продумано, уникайте помилок.

Водолій

Час зняти рожеві окуляри й подивитися на наявну проблему. Зірки радять 14 січня реалістично оцінити свої сили і скоригувати плани. Можливо, ваш партнер заговорить про свої почуття й очікування, будьте готові висловитися і відверто поговорити. Друзі потребують вашої поради.

Риби

День очікується складний і напружений. Непередбачені складнощі засмучуватимуть ваші плани, тому доведеться докладати більше зусиль, ніж зазвичай. Рибам потрібно вірити у свої сили і ставитися позитивно до будь-яких подій. Почуття гумору допоможе Рибам розрядити обстановку.

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Фото Pixabay

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