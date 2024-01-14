У Львові померла 5-річна дитина, яка впала в кому після «лікування» зубів

У Львові помер маленький хлопчик, який наприкінці минулого року впав у кому після візита до стоматолога.

Про це повідомив батько дитини. «Лети наш хлопчику, лети… Усім нам із Небес світи… Спочивай з Миром, коханий наш Лесюньо», — написав Віктор Пашник у соцмережі.

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Ця трагічна історія розпочалася з візиту дитини до стоматолога на початку грудня, де хлопчику видаляли молочні зуби. Медики запропонували провести оперативне втручання під загальною анестезією. Батько згадував, що того дня його син пручався і не давав вдягнути на себе маску, але лікарка-анастезіолог силоміць це зробила, незважаючи на прохоння матері дитини припинити.

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Невдовзі після того, як операція почалася, жінка помітила метушню в стоматологічному центрі — до кабінету почали бігти медичні працівники, а за 20 хвилин приїхали дві бригади «швидкої».

До мами вийшов медичний директор ТОВ «ОРІ ГРУП», який повідомив, що під час операції в дитини сталася зупинка серця, яке лікарям вдалося запустити, і що дитину везуть у реанімацію. Вже в лікарні жінці повідомили, що її син перебуває у важкому стані — у хлопчика була клінічна смерть і лікарі надто довго проводили реанімаційні заходи, що призвело до тяжкого стану дитини. Мозок був мертвий і життя підтримувалася лише апаратно…

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Ілюстративне фото з Pixabay

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