ЗСУ під Куп’янськом частково перейшли в оборону, — аналітик

Як розповідає аналітик видання Bild Юліан Рьопке, з кінця грудня російські війська припинили масштабні атаки бронетехніки на село Синьківка Харківської області. Хоча продовжують кидати туди живу силу, зазнаючи величезних втрат. Даний населений пункт окупанти намагалися взяти, аби наступати далі на Куп'янськ.

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«Уже близько двох тижнів в атаку там ідуть тільки окремі піхотні частини без підтримки бронетехніки», — констатує аналітик.

Разом із тим українським захисникам вдалося перейти в частковий контрнаступ і зайняти деякі позиції російських військових поблизу Куп'янська.

«В атаках українці використовують важку бронетехніку. Серед них — шведські БМП Strf 90. Вони підходять на відстань кількох метрів до російських окопів. Це чинить не тільки вогневий, а й психологічний вплив на противника», — зазначає Рьопке.

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Раніше Юліан Рьопке, спираючись на дані розвідки, спрогнозував плани кремля у війні проти України до кінця 2026 року.

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