15-річний чеський школяр втік з дому, щоб воювати в Україні

15-річний хлопець, громадянин Чехії, втік з дому, щоб воювати в Україні проти росії, як це роблять добровольці Інтернаціонального легіону. Йому вдалося дістатися до Польщі, а потім перетнути кордон з нашою державою. Завдяки співпраці чеських, польських та українських служб підліток був затриманий і незабаром буде з батьками, повідомили в Сілезькому відділенні прикордонної служби в Польщі.

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На сполох забили чеські прикордонники. Саме вони повідомили полякам, що 15-річний хлопець з Острави в середу пішов з дому до школи. Однак до неї не дійшов. Стурбовані батьки повідомили поліцію. З'ясувалося, що школяр взяв з дому свій паспорт і хотів потрапити в Україну, щоб там воювати з росіянами.

Поліцейські в Польщі встановили, що телефон 15-річного чеха було зафіксовано в Польщі — в Перемишлі. Підлітка затримали вже в Україні, а потім відправили до Польщі. Наразі він перебуває в процесі безпечного повернення додому.

Нагадаємо, на передовій проти рф в Інтернаціональному легіоні воював онук 35-го президента США Джона Кеннеді Конор.

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