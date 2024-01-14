У москві після ДТП помер відомий поет Лев Рубінштейн, який різко засуджував окупацію Криму та війну в Україні

У росії, де нещодавно помер відомий актор Юрій Соломін, пішов з життя 76-річний поет Лев Рубінштейн, який потрапив до лікарні 8 січня — його збила машина.

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«Мій тато, Лев Рубінштейн, помер сьогодні», — написала його дочка Марія в «живому журналі».

Як повідомляє «Медуза», поета було госпіталізовано до НДІ швидкої допомоги імені М.В. Скліфосовського у тяжкому стані — з численними переломами та черепно-мозковою травмою. Після операції його занурили у лікувальний сон.

Декілька днів тому з'явилися повідомлення про його смерть, але рідні це спростовували. На водія, який збив Рубіншейна, порушили кримінальну справу.

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РосЗМІ писали, що ДТП сталася на нерегульованому пішохідному переході і що водій, який за останній рік 19 разів порушив правил дорожнього руху, з місця пригоди не втікав.

Лев Рубінштейн послідовно виступав проти російської агресивної політики. Так, у 2014 році він підписав заяву з вимогою «припинити агресивну авантюру: вивести з території України російські війська та припинити пропагандистську, матеріальну та військову підтримку сепаратистам на Південному Сході України», а в березні 2022 року — відкритий лист, засуджуючи російське вторгнення в Україну.

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Нагадаємо, що наприкінці грудня в Україні помер відомий перекладач Олександр Мокровольський. Одні з найвідоміших його робіт — переклад «Хоббіта» і «Володаря кілець» Джона Толкіна, «Венера і Адоніс» Вільяма Шекспіра, «Різдвяні повісті» Чарлза Діккенса, «Улісс» Джеймса Джойса.

Фото з мережі

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