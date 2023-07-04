Шеф-кухар Валя Саєнко, яка раніше ділилася рецептом печива «як у дитинстві», розповіла фоловерам про те, як приготувати дуже ніжну м`ясну страву — рвану телятину.

«Дуууже ніжна страва. Саме про таке м’ясо кажуть, що можна втирати в ясна. Універсальна, до будь-якого гарніру. А ще просто смакує до сендвічів», — пише вона в Instagram.

Інгредієнти: Телятина (шеф-кухар брала м’якіть) — 1 кг;

Кетчуп — 150 г;

Цибуля — 1 шт.;

Часник — 4 зубчики

Паприка копчена — 2 ст.л.;

Сіль, перець і улюблені спеції.

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Приготування: Цибулю чистимо і нарізаємо кільцями.

Для соусу та маринаду подрібнений часник змішаємо з кетчупом і спеціями.

М’ясо змащуємо маринадом і викладаємо у глибоке деко зверху на цибулю.

Додаємо в деко 1 склянку води. Накриваємо щільно фольгою і запікаємо при 180 градусах приблизно 3 години. Слідкуємо, щоб постійно залишалась волога.

Розділяємо м’ясо на волокна у соусі.

«Взяти можна будь-яку частину телятини. Але якщо берете жорсткішу, то запікайте трішки довше. Якщо у вас вода випарується, то треба додати, бо м`ясо буде сухе», — радить Валя Саєнко.

Раніше українська фудблогерка Оксана Матвєєва поділилася фірмовим рецептом телячих котлет.

Фото — скріншот

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