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«Ну дуже ніжна страва»: рвана телятина від Валі Саєнко — пальчики оближеш

18:06 4 липня 2023
Рвана телятина

Шеф-кухар Валя Саєнко, яка раніше ділилася рецептом печива «як у дитинстві», розповіла фоловерам про те, як приготувати дуже ніжну м`ясну страву — рвану телятину.

«Дуууже ніжна страва. Саме про таке м’ясо кажуть, що можна втирати в ясна. Універсальна, до будь-якого гарніру. А ще просто смакує до сендвічів», — пише вона в Instagram.

Інгредієнти:

  • Телятина (шеф-кухар брала м’якіть) — 1 кг;
  • Кетчуп — 150 г;
  • Цибуля — 1 шт.;
  • Часник — 4 зубчики
  • Паприка копчена — 2 ст.л.;
  • Сіль, перець і улюблені спеції.

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Приготування:

  • Цибулю чистимо і нарізаємо кільцями.
  • Для соусу та маринаду подрібнений часник змішаємо з кетчупом і спеціями.
  • М’ясо змащуємо маринадом і викладаємо у глибоке деко зверху на цибулю.
  • Додаємо в деко 1 склянку води. Накриваємо щільно фольгою і запікаємо при 180 градусах приблизно 3 години. Слідкуємо, щоб постійно залишалась волога.
  • Розділяємо м’ясо на волокна у соусі.

«Взяти можна будь-яку частину телятини. Але якщо берете жорсткішу, то запікайте трішки довше. Якщо у вас вода випарується, то треба додати, бо м`ясо буде сухе», — радить Валя Саєнко.

Раніше українська фудблогерка Оксана Матвєєва поділилася фірмовим рецептом телячих котлет.

Фото — скріншот

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