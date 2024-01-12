США хочуть конфіскації російських активів: скільки може отримати Україна

Російські активи на суму близько 300 мільярдів доларів мають бути конфісковані, а виручені кошти підуть на відновлення України після війни. Такий план готує адміністрація США, яка має намір координувати створення відповідних рішень разом з країнами G7. Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Мін'юст США домагається від Конгресу дозволу передати Україні гроші російських олігархів.

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Агентство Bloomberg повідомляє, що Вашингтон підтримав ухвалення законопроекту, що дозволяє конфіскацію російських активів, які оцінюються в 300 мільярдів доларів. Адміністрація Джо Байдена має намір координувати зусилля зі своїми партнерами по G7 (країни з найбільш розвиненими економіками: США, Японія, Німеччина, Великобританія, Франція, Італія і Канада).

Голос європейських країн буде особливо важливим у цій справі, оскільки більшість російських активів заморожені саме в Європі (близько 200 мільярдів доларів). США мають намір обговорити це питання в лютому на засіданні групи, якраз до другої річниці вторгнення росії в Україну, повідомляє Bloomberg, посилаючись на зміст службової записки Ради національної безпеки США до Комітету з міжнародних відносин Сенату в листопаді минулого року, а також на власних інформаторів.

300 мільярдів доларів — це величезна сума, але її все одно може бути недостатньо для того, щоб Україна могла нормально функціонувати. Світовий банк оцінив вартість відновлення країни приблизно в 411 мільярдів доларів.

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На щастя для Києва, ідея конфіскації російських активів в цілому користується міжпартійною підтримкою в США. У Сенаті цю ініціативу активно просувають 14 республіканців і демократів, а в Палаті представників — 62 конгресмени.

Раніше публікували думку політолога Ігоря Петренка про спроби російських олігархів зберегти бізнес в Україні, використовуючи підставні компанії.

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