Допомогу можуть урізати: Чехія просить в України дані про фінансовий стан біженців, які перебувають у країні

Міністр праці і соціальних питань Чехії, що прийняла у себе багато українських біженців, Маріан Юречка говорив про передачу інформації про біженців на зустрічі з міністеркою соціальної політики України Оксаною Жолнович. Зустріч відбулася в бельгійському Намюрі, де тривали неформальні переговори міністрів праці і соціальних питань країн-членів Європейського союзу і на які запросили й їхніх колег із країн-кандидатів на вступ до ЄС — України й Молдови, повідомляє Radio Prague International.

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Як сказав Юречка після нинішньої зустрічі з Жолнович, обидва міністри погодилися з тим, що система передачі даних «потроху починає працювати, так що все на доброму шляху».

Як повідомляє агентство ČTK, Юречка вже говорив про це з Жолнович понад два місяці тому. Тоді він домагався, щоб українська сторона виявила більше активності в передачі даних про українських біженців у Чехії.

«Ми потребуємо від них (українців) даних, кому там виплачують пенсії, кому надають соціальну допомогу, щоб ми могли ці доходи врахувати, коли ми оцінюємо, чи мають вони (біженці) право на гуманітарну допомогу в Чехії», — сказав міністр. «Ми розуміємо, що в них (українців) багато інших проблем, але щоб ми були справді прозоро справедливі, то ми потребуємо й цієї інформації», — додав він.

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Маріан Юречка говорив про бажання отримувати від України дані про українські доходи чи пенсії біженців іще наприкінці червня 2023 року, напередодні набуття чинності змінами, які значно обмежили принципи виплати біженцям чеської гуманітарної допомоги й ускладнили її нарахування — зокрема, почали враховувати доходи й заощадження біженців. При цьому чимала частина біженців за новими правилами втратила право на таку допомогу. У разі врахування доходів біженців в Україні ще більше їх втратить право на допомогу.

Як казав тоді Юречка, його міністерство має намір контролювати умови отримання гуманітарної допомоги також і заднім числом і, якщо в біженця виявляться додаткові доходи, буде вимагати повернути виплачену допомогу.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно в Чехії офіційно змінили правила перебування українських біженців.

Фото: iROZHLAS.cz

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