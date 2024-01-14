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Вперше за 900 років: королева Данії зреклася престолу

20:04 14 січня 2024
Зречення від престолу

Фредерік X став королем Данії після того, як у неділю його матір, королева Маргрете II, офіційно зреклася престолу, повідомляє BBC.

Маргрете II підписала документ про зречення — це означає, що автоматично її 55-річний син Фредерік X стає королем. Фредерік Х був проголошений королем з балкона палацу Крістіансборг. Оголошення зробила прем’єрка Метте Фредеріксен.

Таким чином Маргрете IІ закінчила своє 52-річне правління, будучи найдовготривалішим правлячим монархом у Данії. Вона стала першим монархом країни за майже 900 років, яка добровільно зреклася престолу. Останні слова королеви після того, як вона завершила процедуру зречення, були: «Боже, бережи короля». Маргрете II збереже титул королеви після зречення.

Після сходження на престол кронпринц Фредерік матиме титул Його Високості короля Фредеріка Х. Його дружина, кронпринцеса Мері австралійського походження, відповідно, буде Її Високістю королевою Мері.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно Данія пишно відсвяткувала 18-річчя принца Крістіана.

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