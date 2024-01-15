Виверження вулкана в Ісландії: таких руйнувань не було вже понад 50 років

В Ісландії лава досягла будівель після виверження вулкана на півострові Рейк'янес. Полум'я охопило кілька будівель у раніше евакуйованому місті Ґріндавік. У розмові з ВВС вулканолог зазначив, що отруйні гази, які виділяються після виверження, можуть стати великою проблемою.

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Виверження сталося в неділю вранці після серії землетрусів на північ від міста Ґріндавік. Раніше, в суботу ввечері, було евакуйовано понад сто мешканців, які повернулися до своїх домівок після попереднього виверження. Місто, в якому живе близько чотирьох тисяч осіб, частково знеструмлене, пошкоджена система водопостачання. Протягом останніх тижнів навколо вулкана були побудовані бар'єри, щоб захистити місто від лави.

У неділю відкрилися дві вулканічні тріщини, з яких почалося виверження лави. Вона досягла будинків у другій половині дня, три будівлі повністю згоріли в полум'ї. Для моніторингу місцевості використовуються гелікоптери та дрони. За повідомленням ісландського громадського мовника RUV, представники цивільної оборони та аварійних служб мають зібратися в понеділок, щоб оцінити ситуацію.

Президент Ісландії Гвюдні Йоганнессон виступив зі зверненням та закликав людей об'єднатися й допомогти тим, хто не може залишатися у своїх будинках. Він додав, що сподівається, що ситуація заспокоїться, але «все може статися», повідомляє інформаційне агентство AFP.

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Науковий журналіст і вулканолог Робін Ендрюс у розмові з ВВС сказав, що виверження є «надзвичайно небезпечним і руйнівним» тепер, коли лава увійшла в місто. Він попередив, що наслідки виверження можуть виявитися досить проблематичними для людей з респіраторними захворюваннями. Вулканічна активність вивільняє гази, в тому числі діоксид сірки, який подразнює шкіру, очі, ніс і горло.

Начальник поліції Відір Рейніссон повідомив, що це найсерйозніші руйнування, спричинені в Ісландії виверженням вулкана, починаючи з 1973 року.

«Ці події надовго залишаться в нашій пам'яті. Ми, ймовірно, є лише свідками початку ланцюга подій, які будуть продовжуватися», — сказав Рейніссон.

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Прем'єр-міністерка Ісландії Катрін Якобсдоттір назвала 14 січня «чорним днем в історії країни». Попереднє виверження на півострові Рейк'янес сталося 18 грудня, йому передувала серія сейсмічних поштовхів, що тривали кілька тижнів. Утворилася тріщина довжиною в кілька кілометрів, з якої вилилася лава. Саме виверження не загрожувало місту Ґріндавік, оскільки лава не текла в його бік, але раніше в результаті сильних землетрусів були серйозно пошкоджені дороги та інфраструктура. Протягом останніх тижнів влада збудувала бар'єри із землі та каменю, щоб запобігти проникненню лави.

Нагадаємо, восени в Ісландії вже оголошували режим надзвичайного стану через високу ймовірність виверження вулкана Фаґрадальсф'ятль.

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