«Ми попрощалися 24 лютого»: син відомого музиканта служить в ЗСУ

Відомий співак, лідер гурту «Друга ріка» Валерій Харчишин, будинок якого у Гостомелі зруйнували окупанти, зізнався, що велика війна повністю змінила його ставлення до життя. Зараз Валерій багато гастролює, займається благодійністю та будує житло для тих, хто постраждав від російської агресії.

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«Публікуючи фотографію руйнувань свого будинку, я сказав, що відбудую сотню таких, — зізнався Харчишин у проєкті „Сніданок з 1+1“. — І так зроблю. Я буваю в своєму будинку в Гостомелі щодня. На прикладі нього показую, як не опускати руки і самому собі допомогти».

Стало відомо, що музикант вже офіційно розлучився зі своєю дружиною Юлією, з якою прожив у шлюбі 13 років та має трьох синів. Відомо, що пара перестала жити разом ще до повномасштабного вторгнення.

«Я нині розлучений, — підтвердив Харчишин. — Офіційно я вільний. Чому зараз так багато розлучень? Є декілька причин. Я не вірю в кохання на відстані. В критичних ситуаціях люди стають самі собою. До того ж, скільки б не було у вас дітей, кохання не питає дозволу прийти в твоє життя».

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Старший син Валерія Харчишина Дмитро служить у ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення.

«Ми не бачилися дуже давно, — розповів музикант. — Син зараз на півночі. Ми з ним попрощалися 24 лютого, як і з молодшими синами. Вони поїхали на захід, а старший вийшов в Житомирі і 25-го був вже зі зброєю».

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Харчишин зізнається, що дуже хвилюється за сина. А на початку боявся за те, що він не знає, як поводитися зі зброєю. Наразі музикант продовжує волонтерську роботу та дає концерти, прибутки від яких йдуть на потреби ЗСУ.

В ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» переможниця проекту «МайстерШеф» розповіла про випробування під час великої війни.

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