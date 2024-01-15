Після лікування раку повернувся на фронт: щемлива історія про українського захисника

Львівщина попрощалась з вісьмома захисниками. Один із тих, хто повернувся додому «на щиті», — 28-річний Андрій Пилип з Яворівської громади, йдеться в некролозі.

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Майбутній захисник виріс у селі Вербляни. За словами земляків, був дуже чесним і добрим хлопцем, швидко знаходив друзів, бо люди до нього тягнулися.

Значну частину свого життя Андрій віддав військовій справі.

Спочатку служив строковиком, а згодом став учасником АТО, боронячи від ворога східні кордони України. У 2018 році Андрій важко захворів: в нього виявили онкологію, тому він був звільнений з військової служби та проходив непросте лікування.

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Після тривалого лікування та реабілітації Андрій подолав хворобу та продовжив мирне життя. Мав умілі руки та світлий розум, ще й розбирався в автомобілях, тому багато часу проводив, ремонтуючи машини. Та коли росія повторно здійснила озброєний напад на Україну у лютому 2022 року, Андрій, попри те, що мав статус інваліда війни і міг не йти до війська, добровільно одягнув військовий піксель знову.

«Адже був сміливим, відданим справі та не одноразово доводив свою майстерність на полі бою. Служив у нашій доблесній 63-й механізованій бригаді. Але під час проходження військової служби страшна хвороба знову повернулася. Чоловік у 2023 році звільнився і продовжив свій бій вже у лікарняних палатах. 10 січня 2024 року Андрія не стало. Хвороба перемогла його тіло, але ніколи не могла перемогти його незламний дух героя».

В Андрія залишились батьки та двоє маленьких синів. Поховали його з усіма почестями у рідному селі.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в Києві попрощались із бійцем-поетом Максимом Кривцовим.

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