Війська окупантів, ймовірно, продовжують експериментувати та адаптувати свої ракетні та безпілотні ударні комплекси проти України, намагаючись подолати українську протиповітряну оборону. Російський військовий блогер стверджував, що російські війська останнім часом завдають ударів по Україні, використовуючи різні типи ракет, в тому числі гіперзвукові балістичні ракети Х-47 «Кинджал». Він додав, що російські війська запускають невизначені повітряні приманки і безпілотники «Шахед», щоб вивести з ладу українські системи протиповітряної оборони і дати можливість російським військам наносити успішні ракетні удари, зазначає ISW.

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Аналітики спостерігали, як російські війська експериментували з різними комбінаціями ударів безпілотників і ракетних ударів, намагаючись проникнути в українські системи ППО, оскільки українські війська адаптувалися до російських схем ударів.

Раніше ISW вже оцінював, що росія активізувала зусилля з постачання балістичних ракет з-за кордону, оскільки за певних обставин балістичні ракети можуть бути більш успішними для ураження цілей в Україні.

Речник ВПС України полковник Юрій Ігнат заявив 14 січня, що санкції, ймовірно, знижують якість російських ракет. Повідомлене зниження якості російських ракет може ще більше ускладнити здатність росії здійснювати успішні серії ударів по Україні.

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Раніше повідомлялося, що в росії вживають відчайдушних заходів, щоб знизити значущість знищення літака-розвідника А-50.

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