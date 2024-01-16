Був забитий «по саму зав’язку»:стало відомо, що саме призвело до великих жертв на ВДК «Новочеркаськ»

Великий десантний корабель «Новочеркаськ», на якому окупанти перевозили снаряди, ракети та понад пів сотні екіпажу, у ніч ліквідації був завантажений чимось секретним. Саме детонація цього секретного вантажу і призвела до таких великих жертв. Нові деталі про корабель розкрив російський Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ», який, як вважається, пов'язаний зі спецслужбами рф.

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«Нам вдалося поговорити з працівниками порту у Феодосії, де був атакований ВДК «Новочеркаськ», зокрема з дочкою загиблої співробітниці Надії Толщиної. З їхніх розповідей випливає, що більшість загиблих була не від самого удару, а від подальшого вибуху великого десантного корабля, який був неймовірно потужним. Причому різниця в часі між вибухами була пристойна, хвилин десять. «Новочеркаськ» по саме годі був чимось завантажений, що і вибухнуло. Одразу кілька наших співрозмовників із порту розповіли, що останні кілька місяців ВДК використовували по-різному, зокрема, не за прямим призначенням. На ньому в режимі підвищеної секретності перевозили якісь вантажі, причому «Новочеркаськ» зазвичай був забитий «по саму зав’язку». Ось і в день удару БДК був чимось «забитий».

За словами очевидців, під час атаки була команда «повітряна небезпека». Надія Толщина перебувала на робочому місці, на 4 поверсі (не найближче до вибуху місце, ближче до КПП).

«Після першого прильоту вона зателефонувала доньці по телефону і сказала: „По нас ударили“. Дочка їй рекомендувала терміново йти. Усі інші співробітники, які перебували в будівлі порту, встигли успішно піти. Надія літня, була повільнішою за інших, та ще й на підборах. Відстала від інших. Через 10 хвилин дочка знову зателефонувала матері, та відповіла: „Я вийшла“, а потім несподівано зв'язок обірвався. Якраз у цей момент і вибухнув вантаж на ВДК. Один осколок влучив у жінку, і вона загинула біля пам'ятника Довженку».

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Раніше повідомлялося, що атаки України на Чорноморський флот росії фактично змусили передислокувати частину його кораблів з окупованого Криму та знизили його здатність заважати торгівлі в західній частині Чорного моря.

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