Дженніфер Еністон заговорила грецькою на червоній доріжці премії Critics Choice Awards

Дженніфер Еністон, яка поділилася рецептом особливого салату, йшла червоною доріжкою на церемонії вручення премії Critics Choice Awards 2024 року, коли почула, що хтось звернувся до неї грецькою мовою, пише Greek city times. Джордж Сатсідіс, як він сказав у шоу «Щасливий день», намагався привернути її увагу і запитав її грецькою: «Дженніфер, що ти робиш?» Голлівудська зірка, яка має грецьке коріння, зрозуміла, про що він її запитав, і відповіла: «Як справи?«

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Хоча Еністон народилася в США, вона має міцний зв'язок з Грецією. Коли їй було п'ять років, Еністон деякий час жила з родиною в Афінах і на Криті. Вона навіть пов'язана з іншими відомими греками в Голлівуді, такими як Теллі Савалас, найвідоміший за роллю у фільмі «Коджак», який був її хрещеним батьком.

Дженніфер Еністон часто потрапляє до списків найкрасивіших жінок Голлівуду і відома своєю променистою посмішкою. Своєю красою акторка завдячує грецькому походженню. В одному з інтерв'ю Еністон сказала: «Мій тато на 100 відсотків грек, йому виповнився 81 рік, і він не має жодної зморшки. Як і моя бабуся, якій було 95, коли вона померла».

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Раніше повідомлялося, що діти Адама Сендлера заперечували проти його поцілунків з Дженніфер Еністон.

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