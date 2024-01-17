Шпигував за бойовими літаками ЗСУ на Кіровоградщині: СБУ затримала російського інформатора

Кіберфахівці Служби безпеки України затримали ще одного інформатора російських спецслужб. Зрадник збирав розвіддані про Повітряні Сили ЗСУ на території Кіровоградської області, повідомили в спецслужбі.

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Насамперед його цікавили напрямки й частота польотів українських бойових літаків, у тому числі фронтових бомбардувальників та винищувачів.

Також він намагався виявити оперативні аеродроми військової авіації, пункти управління та склади з боєприпасами Збройних Сил України.

Отримані відомості зловмисник надсилав до спеціалізованих Телеграм-каналів, які були створені спецслужбами рф для збору розвідувальної інформації про українських захисників.

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Для маскування злочинних дій він періодично змінював нікнейм профілю у месенджері та використовував проксі-сервер для анонімізації.

Співробітники СБУ задокументували факти незаконної діяльності фігуранта і затримали його у власному помешканні.

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За даними слідства, російським інформатором виявився мешканець Кропивницького. Понад 3 місяці тому він потрапив у поле зору агресора через свої антиукраїнські дописи у соцмережах.

Всю подальшу комунікацію з окупантами чоловік здійснював через підконтрольні їм інтернет-ресурси.

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Для збору розвідінформації зловмисник самостійно об’їжджав регіон та приховано фіксував військові об’єкти Сил оборони.

Також відомості він випитував у своїх знайомих, яких використовував втемну.

Під час обшуків за місцем проживання фігуранта виявлено комп’ютерну техніку та мобільний телефон із доказами злочинних дій.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114−2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Зловмиснику обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо, днями у Миколаєві СБУ затримала поплічницю окупантів, яка придумувала антиукраїнські фейки для проросійських Телеграм-каналів.

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