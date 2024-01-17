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Суспільство та люди

Лубінець зробив важливу заяву про співробітників ТЦК: не мають права затримувати чоловіків і перевіряти документи

15:41 17 січня 2024
Дмитро Лубінець

Співробітники ТЦК не мають права перевіряти документи у громадян та затримувати військовозобов'язаних чоловіків просто посеред вулиці.

Про це заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв'ю NV.

При цьому омбудсмен наголосив, що у працівників військкоматів немає прав на подібні дії проти цивільного населення.

«Основне питання, яке порушують громадяни України, — це невідповідність мандатів ТЦК. Це коли вони вимагають перевіряти документи, забирають документи й фізично затримують громадян України. У них таких прав немає», — зазначив омбудсмен.

Він зазначив, що його обурює застосування грубої сили до громадян України з боку працівників ТЦК.

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За словами Лубінця, найбільше скарг до його офісу надходить саме щодо неналежної поведінки працівників військкоматів і перевищення ними службових повноважень.

«Я не скажу, що вони системні (затримання чоловіків — Ред.), що їх багато, але з такими випадками до нас теж звертаються. Все дуже просто. Я відкриваю провадження і направляю всі запити. А також до деяких ТЦК ми відправили моніторингові перевірки», — розповів він.

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Лубінець додав, що після того, як факти підтверджуються, омбудсмен ставить це питання на рівні керівництва, «щоб до них відкривалось дисциплінарне якесь провадження, і вище керівництво приймало рішення щодо покарання своїх підлеглих».

Зазначимо, що раніше у Львові спалахнув скандал через те, що нібито поліція жорстко затримала чоловіка у рамках мобілізації. Втім, виявилося, що чоловік поводився агресивно, тому його доставили до поліції. Перед тим повідомлялося, що у Тернополі ТЦК розпочав службову перевірку через відео, на якому військові силою «пакують» чоловіка в мікроавтобус.

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Нагадаємо, що вочра, 16 січня, Рада прийняла законопроєкт про реєстр військовозобов’язаних, що стало важливим кроком до прийняття нового закону про мобілізацію.

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