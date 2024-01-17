Має велике значення: в Британії оцінили результат ліквідації російського літака А-50

Знищення російського літака далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 призведе до обмеження зон дії авіації рф.

Про це заявили представники Міністерства оборони Великобританії у Twitter.

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Як зазначається у зведенні, 14 січня А-50 майже напевно вибухнув і згодом упав у західній частині Азовського моря. Водночас повідомлялося, що російський літак Іл-22М був пошкоджений, але приземлився на найближчому російському аеродромі.

При цьому головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 15 січня заявив, що літаки були знищені українськими силами.

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На думку фахівців, головком не вживав слово «збиті», так як найбільш ймовірною версією ліквідації ворожих «пташок» стало застосування українськими воїнами засобів радіолокаційної боротьби (РЕБ). Військовий експерт Олександр Мусієнко вважає, що наші спеціалісти змогли переконати росіян, що літаки намагаються атакувати своїх, і ті відкрили по ним «дружній вогонь» (friendly fire).

За даними британської розвідки, можливе успішне збиття Україною літака А-50 «має велике значення».

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«Цілком ймовірно, що Росія тепер буде змушена переглянути питання про обмеження зон дії своєї авіації. А-50 має вирішальне значення для російського повітряного спостереження за простором бойових дій», — йдеться у повідомленні.

У Міноборони Британії вважають, що ПКС Росії мають у своєму розпорядженні вісім літаків А-50, які, ймовірно, зможуть компенсувати безпосередній оперативний удар.

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«Однак підвищене навантаження на літаки, що залишилися, у поєднанні з втратою екіпажу, ймовірно, обмежуватиме довгострокову стійкість місії», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 14 січня ЗСУ ліквідували над акваторією Азовського моря російський літак А-50 та підбили ІЛ-22. Спікер ОК «Південь» Наталія Гуменюк заявляла, що збиття літаків радіолокаційного виявлення А-50 та повітряного командного пункту Іл-22 РФ може відстрочити майбутні ракетні удари. Водночас спікер Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що збиття російських літаків А-50 та Іл-22 навряд чи серйозно вплине на можливості російської армії обстрілювати територію України.



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